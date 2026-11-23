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▲高雄市長候選人柯志恩與李眉蓁共同前住左營天公廟參拜祈福。（圖／翻攝畫面）

選戰進入最後倒數，高雄市長候選人柯志恩與李眉蓁共同前住左營天公廟參拜祈福，以行動為她加油打氣。李眉蓁表示，柯志恩最後衝刺行程緊湊，仍來到左營以實際行動相挺，讓她與支持者深受鼓舞。李眉蓁也呼籲，這次選情告急，懇請鄉親集中選票、不要分票，全力搶救長期服務地方的議員。李眉蓁在最後階段換上全新看板，以陽光、正向的形象，搭配與柯志恩合體的畫面，向鄉親傳達繼續向前的決心。陣營表示，選情雖然嚴峻，仍希望讓大家看見眉蓁對地方的感情，以及與柯志恩共同努力、讓城市更好的期待。「左營的女兒、楠梓的媳婦」，是李眉蓁向鄉親懇託的心聲。長期扎根左營、楠梓，她從居民陳情、地方建設到宮廟事務，持續投入服務，也關心傳統文化的保存。串聯老庄頭信仰與情感的十三角落廟宇，此次也凝聚支持力量，在關鍵時刻為她加油，讓她感念在心。李眉蓁表示，六年前國民黨面臨高雄市長補選的艱困挑戰，她在黨需要時挺身承擔，接下艱鉅任務。歷經選戰挫敗與人生低潮，她仍勇敢站起來，持續在地方服務。如今面臨連任苦戰，期盼支持者以實際行動，守住認真做事、曾為黨承擔的李眉蓁。李眉蓁強調，在此時換上與柯志恩合體的陽光看板，就是希望與鄉親一起迎向更好的高雄。最後關頭，懇請大家將支持化為選票，讓柯志恩帶領高雄向前，也讓眉蓁繼續為左營、楠梓服務。