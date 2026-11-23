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輝達周一（23日）震撼宣布，黃仁勳重新回任執行長職務，並重返董事會擔任董事，這項決議已經董事會通過，消息一出震撼市場，然而，黃仁勳回歸卻也引發部分人士跳腳，耶魯大學教授傑索能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld），痛批輝達董事會應全體辭職。根據CNN報導，耶魯大學教授傑索能菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）表示，輝達董事會在公司治理上展現出「徹底的失敗」，理應全體下台。輝達稍早驚傳執行長黃仁勳回鍋消息，索能菲爾德指出：「董事會應該辭職，每一個人都該走人。這是一場錯誤。這在公司治理上可說是徹底的失敗。」索能菲爾德認為，輝達打從一開始就應該先讓黃仁勳停職接受調查。然而，董事會當時卻一致通過接受黃仁勳請辭，此舉不僅嚇壞了投資人，更連帶引發科技股崩盤。路透則引述安德森資本管理公司（Andersen Capital Management）創辦人安德森（Peter Andersen）的看法表示，「我簡直震驚到說不出話來。」他指出：「我認為這是董事會治理不善的教科書級範例。他們絕無可能在如此短的時間內，完成所有應有的盡職調查（due diligence）並做出那樣的決定。」安德森進一步質疑，「他們在短短24小時內就將他開除，幾天後卻又讓他復職，這不禁讓人懷疑，董事會面對這類突發變故時，究竟建立了一套什麼樣的系統性評估程序。」