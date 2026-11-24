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焦點球員 原屬球隊／現況 市場預估合約行情 主要潛在買家 史庫柏（Tarik Skubal） 道奇自由球員（已簽約大都會） 9年4.5億美元（正式加盟大都會） 大都會（勝出） 佐藤輝明 阪神虎（入札制度挑戰MLB） 4至6年、總值8000萬至1.8億美元 藍鳥、洋基、費城人 鈴木誠也 小熊自由球員 4至5年、平均年薪約2200萬美元 水手、教士、藍鳥 佩拉塔（Freddy Peralta） 光芒自由球員 4至6年、最高約1.4億美元 藍鳥等急需先發輪值球隊

自由市場最大咖史庫柏（Tarik Skubal）日前以9年4.5億美元（約新台幣148.3億元）的史上最貴投手合約轉投紐約大都會，這筆震撼彈預計會在自由市場掀起「蝴蝶效應」。水手專欄《Roundtable》分析指出，原本準備好4億美元銀彈競逐史庫柏的多倫多藍鳥，在搶人失利後手中握有龐大預算空間，極可能將這筆「史庫柏資金」轉向網羅挑戰大聯盟的阪神虎重砲佐藤輝明，並連帶影響芝加哥小熊自由球員鈴木誠也的下家是誰。雖然西雅圖水手隊明年先發輪值陣容已大致底定，表面上看似未受史庫柏簽約波及，但由於水手正積極鎖定33歲日籍強打鈴木誠也，各隊銀彈流向仍高度牽動水手的補強布局。目前除了水手之外，擁有岡本和真的多倫多藍鳥，以及陣中有達比修有、松井裕樹的聖地牙哥教士，皆將鈴木誠也列為重點補強目標；此外，藍鳥同時也與紐約洋基、費城費城人一同鎖定透過入札制度挑戰美職的阪神虎強打佐藤輝明。美媒指出，藍鳥在史庫柏爭奪戰中原本開出僅比大都會少5000萬美元的報價，可惜沒能網羅成功。隨著史庫柏花落大都會，藍鳥這筆高達4億美元的預算瞬間釋出；若藍鳥將資金轉而投入網羅光芒強投佩拉塔（Freddy Peralta）、補強牛棚陣容並全力搶下佐藤輝明，就有可能因此退出鈴木誠也爭奪戰，讓水手在搶鈴木的競爭中少掉一大勁敵，對手就剩教士隊。根據多家棒球數據網站以及外媒預估，目前市場上幾名焦點球員的合約行情已逐漸明朗。前光芒王牌佩拉塔身價最高可達1.4億美元左右；透過入札制度赴美的佐藤輝明，預估將獲得一張4至6年、總值落在8000萬至1.8億美元的合約。至於具備穩定長打火力的鈴木誠也，外界則看好能簽下一紙平均年薪約2200萬美元、年限4至5年的合約。由於大聯盟勞資協議預計將於12月2日正式封館，距離市場凍結僅剩最後一週多的黃金時間，隨著藍鳥釋出巨額「史庫柏資金」，接下來各隊針對鈴木誠也與佐藤輝明的搶人大戰勢必更加白熱化。