我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達周一宣布黃仁勳（Jensen Huang）重返公司，回任執行長職位，消息一出震撼全球。美國總統川普第一時間發文讚譽輝達公司正確決定，稍早接受美媒訪問時更進一步透露，他確實曾與輝達董事會談過黃仁勳。根據CNBC報導，川普週一受訪表示，剛復職的輝達執行長黃仁勳「沒有做錯任何事」。川普告訴CNBC記者賈弗斯（Eamon Javers），對於決定讓黃仁勳復職，「我認為（輝達）董事會的做法非常負責任」。川普在電話採訪中指出：「他們確實針對國家安全威脅方面尋求保證，而就我們所知的一切，我們掌握了大量資訊，我們至少給了這項保證」。川普透露，他在週日晚間、也就是輝達董事會宣布黃仁勳復職之前，曾與黃仁勳通話。川普強調，「我非常、非常高興這家公司與董事會有勇氣做正確的事，他們為此煎熬了兩週，公司也蒙受了巨大損失。」當被問及上週美股因黃仁勳辭去輝達執行長一職而全面下跌，是否成為促使他決定推動黃仁勳復職的原因時，川普回應：「也許有吧，但更大的影響在於長遠發展。」川普說，「更大的影響在於，他腦子裡還有許多別人無從得知的其他關於晶片的構想。」