口袋深不見底的瘋狂老闆科恩（Steve Cohen），這次改挖同城豪門紐約洋基牆角，確定簽下現年39歲、2022年國聯MVP高施密特（Paul Goldschmidt）

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高施密特轉戰大都會！曾獲國聯年度MVP

才用史上最大約綁定史庫柏 如今再簽高施密特

根據《MLB Network》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，昨日剛宣布以投手史上最大約簽下2屆賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）的紐約大都會，稍早再度補強，，生涯390轟的他，可望在明年穿上生涯第4支球隊，進入400轟俱樂部。高施密特今年在洋基出賽105場，繳出打擊率2成52、18轟與52分打點成績，OPS攻擊指數.765，OPS+111仍高於聯盟平均。且高施密特今年對左投OPS高達.967，將成為大都會面對左投時的中心棒次人選。高施密特生涯榮耀無數，曾7次入選明星賽、4屆一壘手金手套、5座銀棒獎，並於2022年效力老東家響尾蛇時，獲得國聯年度MVP，近年雖然打擊火力下滑，但仍能維持在一定水準，尤其是面對左打很能打，讓他儘管高齡39歲仍是自由市場熱門人選。加上今年效力洋基打出18轟，高施密特生涯16年出賽2179場，打出390轟、1284分打點，明年轉戰大都會有望叩關成為400轟俱樂部成員。大都會方面，昨日才以9年總值4.5億美元合約震撼簽下史庫柏，不僅刷新大聯盟投手合約總額，平均年薪5000萬美元也創下歷史紀錄。今日再度出手延攬高施密特，為陣容作出補強。