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可不可手搖飲料優惠！免費送BEAMS DESIGN刺繡布貼、質感店卡

免費送刺繡布貼！

免費送保冷袋！

免費送質感年曆店卡！

APP會員飲料免費升級！

▲BEAMS刺繡布貼盲包有4款造型。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

▲12款質感年曆活動店卡可免費索取。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

可不可BEAMS DESIGN聯名周邊搶購攻略！加購價格一次看

▲左起：可調節斜背零錢包、丹寧刺繡棒球帽，記者認為質感很好。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：撞色飲料提袋－米、不鏽鋼吸管隨飲杯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲左起：撞色飲料提袋－藍、單肩刺繡托特包。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

▲可不可BEAMS聯名從紙杯到周邊商品都有，全系列一覽。（圖／記者蕭涵云攝）

可不可3款冬季新品！日本焙茶、中深焙烏龍茶開喝

▲可不可3款焙茶新品11月24日開賣。（圖／可不可熟成紅茶kebuke.com）

知名選物店BEAMS DESIGN把手搖飲料「可不可熟成茶行」變時髦了！可不可熟成紅茶今（24）日開賣最新聯名日本潮牌BEAMS DESIGN，除了美式街頭CITY BOY風格的丹寧帽、帆布包、零錢包等加購周邊商品，免費送刺繡布貼、焙茶新品也是必搶重點，《NOWNEWS今日新聞》整理開搶攻略一次掌握。迎接新品上市，可不可加碼最新手搖飲料隱藏優惠，好多人都還不知道，快看看怎麼獲得。◾️（共4款隨機贈送，數量有限送完為止）。有可愛帽子、飲料等造型，每款都好想要。◾️◾️，12款正好是年曆設計，鐵粉快收集。◾️「極上焙茶烏龍奶」憑券可免費升級歐蕾；「白玉紅豆烏龍歐蕾」憑券可免費升級燕麥奶。提醒大家，單筆最高折抵一杯，每位會員各品項可獲得一張，電子優惠券數量有限，領完為止；詳細使用規範依券面說明為主。本次聯名最吸睛的亮點，絕對是揉合BEAMS DESIGN標誌性亮橘色、深色丹寧與帆布鎖鏈刺繡特色的美式街頭單品。，數量有限售完為止。◾️：柔軟百搭牛仔布材質，可調頭圍設計，是目前社群討論度頗高的必收單品。◾️：輕便Outdoor小包，背面採網布防染色設計，許多潮流迷已喊話要購買。◾️：750ml陶瓷內膽，附提把、粗吸管與防滑底座，實用度滿分。◾️：五面剪裁牛仔布包，搭配「Have A Nice Day.」鎖鏈刺繡，還有收納內袋實用設計。◾️：丹寧帆布撞色設計，背面附有小口袋可放置卡片。可不可還設計了4款700ML大杯紙杯、2款500ML中杯紙杯、及2款專屬杯膜，潮流粉絲別錯過。今年冬季強勢回歸去年大受好評的焙茶飲品，可不可特別嚴選日本皇室御用的「滿壽多園」靜岡直送焙茶，搭配中深焙烏龍茶，打造出深邃溫潤的日系和風韻味。◾️「雙重焙火茶香注入柔和奶香，溫潤開喝；加10元可升級為口感更細緻的歐蕾版本。◾️「滿壽多園」靜岡焙茶融合香醇鮮乳，帶出焦糖堅果般的茶乳韻味。◾️「蜜漬紅豆泥與軟Q白玉珍珠，口感層次彷彿是喝的日式大福；加10元可升級燕麥奶。◾️升級燕麥奶基底，和風韻味與溫潤穀物香氣完美融合。◾️「一般門市輕焙烏龍加入濃郁黑葉荔枝果露與特製軟Q「荔枝凍」，喝得到花果香還有嚼感。◾️期間限定荔枝甜香的軟Q果凍，全品項開放加料。