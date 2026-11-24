知名選物店BEAMS DESIGN把手搖飲料「可不可熟成茶行」變時髦了！可不可熟成紅茶今（24）日開賣最新聯名日本潮牌BEAMS DESIGN，除了美式街頭CITY BOY風格的丹寧帽、帆布包、零錢包等加購周邊商品，免費送刺繡布貼、焙茶新品也是必搶重點，《NOWNEWS今日新聞》整理開搶攻略一次掌握。
可不可手搖飲料優惠！免費送BEAMS DESIGN刺繡布貼、質感店卡
迎接新品上市，可不可加碼最新手搖飲料隱藏優惠，好多人都還不知道，快看看怎麼獲得。
◾️免費送刺繡布貼！11月24日至12月21日，單筆購買可不可2杯新品，即可獲贈「刺繡布貼盲包」1個（共4款隨機贈送，數量有限送完為止）。有可愛帽子、飲料等造型，每款都好想要。
◾️免費送保冷袋！12月22日至2027年1月19日，單筆購買2杯新品，即贈「保冷袋」1個、或購買任意飲品，加19元加購「保冷袋」1個。
◾️免費送質感年曆店卡！全台門市隨機發送共充滿生活感的CITY BOY與CITY GIRL穿搭插畫店卡，12款正好是年曆設計，鐵粉快收集。
◾️APP會員飲料免費升級！11月24日至12月7日，可不可新舊會員皆可於會員系統領取專屬升級券。「極上焙茶烏龍奶」憑券可免費升級歐蕾；「白玉紅豆烏龍歐蕾」憑券可免費升級燕麥奶。
提醒大家，單筆最高折抵一杯，每位會員各品項可獲得一張，電子優惠券數量有限，領完為止；詳細使用規範依券面說明為主。
可不可BEAMS DESIGN聯名周邊搶購攻略！加購價格一次看
本次聯名最吸睛的亮點，絕對是揉合BEAMS DESIGN標誌性亮橘色、深色丹寧與帆布鎖鏈刺繡特色的美式街頭單品。
搶購方式為：單筆購買任4杯飲品，即可獲得加購資格（單筆限購7個），數量有限售完為止。
◾️丹寧刺繡棒球帽（加購價588元）：柔軟百搭牛仔布材質，可調頭圍設計，是目前社群討論度頗高的必收單品。
◾️可調節斜背零錢包（藍／米，加購價398元）：輕便Outdoor小包，背面採網布防染色設計，許多潮流迷已喊話要購買。
◾️不鏽鋼吸管隨飲杯（加購價880元）：750ml陶瓷內膽，附提把、粗吸管與防滑底座，實用度滿分。
◾️單肩刺繡托特包（加購價638元）：五面剪裁牛仔布包，搭配「Have A Nice Day.」鎖鏈刺繡，還有收納內袋實用設計。
◾️撞色飲料提袋（藍／米，加購價438元）：丹寧帆布撞色設計，背面附有小口袋可放置卡片。
可不可還設計了4款700ML大杯紙杯、2款500ML中杯紙杯、及2款專屬杯膜，潮流粉絲別錯過。
可不可3款冬季新品！日本焙茶、中深焙烏龍茶開喝
今年冬季強勢回歸去年大受好評的焙茶飲品，可不可特別嚴選日本皇室御用的「滿壽多園」靜岡直送焙茶，搭配中深焙烏龍茶，打造出深邃溫潤的日系和風韻味。
◾️「極上焙茶烏龍奶」街邊門市中杯55元、大杯70元／商場店大杯80元
雙重焙火茶香注入柔和奶香，溫潤開喝；加10元可升級為口感更細緻的歐蕾版本。
◾️「極上焙茶烏龍歐蕾」街邊門市中杯65元、大杯80元／商場店大杯90元
「滿壽多園」靜岡焙茶融合香醇鮮乳，帶出焦糖堅果般的茶乳韻味。
◾️「白玉紅豆烏龍歐蕾」街邊門市中杯70元、大杯85元／商場店大杯95元
蜜漬紅豆泥與軟Q白玉珍珠，口感層次彷彿是喝的日式大福；加10元可升級燕麥奶。
◾️「白玉紅豆烏龍燕麥奶」街邊門市中杯80元、大杯95元／商場店大杯105元
升級燕麥奶基底，和風韻味與溫潤穀物香氣完美融合。
◾️「黑葉荔枝烏龍」一般門市中杯55元、大杯65元／商場店大杯75元
輕焙烏龍加入濃郁黑葉荔枝果露與特製軟Q「荔枝凍」，喝得到花果香還有嚼感。
◾️「荔枝凍」15元
期間限定荔枝甜香的軟Q果凍，全品項開放加料。
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◾️單肩刺繡托特包（加購價638元）：五面剪裁牛仔布包，搭配「Have A Nice Day.」鎖鏈刺繡，還有收納內袋實用設計。
◾️撞色飲料提袋（藍／米，加購價438元）：丹寧帆布撞色設計，背面附有小口袋可放置卡片。
可不可還設計了4款700ML大杯紙杯、2款500ML中杯紙杯、及2款專屬杯膜，潮流粉絲別錯過。
今年冬季強勢回歸去年大受好評的焙茶飲品，可不可特別嚴選日本皇室御用的「滿壽多園」靜岡直送焙茶，搭配中深焙烏龍茶，打造出深邃溫潤的日系和風韻味。
◾️「極上焙茶烏龍奶」街邊門市中杯55元、大杯70元／商場店大杯80元
雙重焙火茶香注入柔和奶香，溫潤開喝；加10元可升級為口感更細緻的歐蕾版本。
◾️「極上焙茶烏龍歐蕾」街邊門市中杯65元、大杯80元／商場店大杯90元
「滿壽多園」靜岡焙茶融合香醇鮮乳，帶出焦糖堅果般的茶乳韻味。
◾️「白玉紅豆烏龍歐蕾」街邊門市中杯70元、大杯85元／商場店大杯95元
蜜漬紅豆泥與軟Q白玉珍珠，口感層次彷彿是喝的日式大福；加10元可升級燕麥奶。
◾️「白玉紅豆烏龍燕麥奶」街邊門市中杯80元、大杯95元／商場店大杯105元
升級燕麥奶基底，和風韻味與溫潤穀物香氣完美融合。
◾️「黑葉荔枝烏龍」一般門市中杯55元、大杯65元／商場店大杯75元
輕焙烏龍加入濃郁黑葉荔枝果露與特製軟Q「荔枝凍」，喝得到花果香還有嚼感。
◾️「荔枝凍」15元
期間限定荔枝甜香的軟Q果凍，全品項開放加料。