洛杉磯道奇沒能留下賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal），後者轉投大都會簽下9年4.5億美元天價合約，也讓大谷翔平明年能否恢復完整二刀流，再次成為焦點。美媒甚至直言，道奇已經「沒有退路」，大谷不只要在打線持續扛起核心角色，還得重新成為先發輪值的重要支柱。
美媒直言「沒有選擇」 大谷明年必須投
《California Post》記者Dylan Hernandez在評論中直言，史庫柏確定加盟大都會後，道奇對大谷的依賴程度被進一步放大。他寫道，大谷「已經沒有選擇」，明年必須重新投球，外界過去討論他是否還應繼續二刀流、甚至是否該專職打者，在道奇失去史庫柏後，都已經不再只是單純的個人選擇問題。
Hernandez認為，大谷重返投手丘如今已從「理想選項」變成球隊的「絕對需要」，道奇明年能走多遠，也將高度取決於他能否恢復完整二刀流。
今年傷勢打亂計畫 道奇季中才補進史庫柏
大谷今年曾受到左膝與右上臂二頭肌傷勢影響，下半季停止登板，季後賽回歸後也未完全找回最佳狀態。MLB官網指出，道奇今年交易大限前原本並不急著補先發，但當大谷無法繼續投球後，先發深度需求快速升高，最終才從老虎交易來史庫柏。
史庫柏的加入，某種程度上替道奇填補了大谷缺席輪值後留下的空缺。如今史庫柏離隊，Hernandez認為，道奇明年可能沒有同樣的補強機會，市場上未必會再出現一名同等級王牌讓球團在季中直接補進。
道奇輪值並非沒人 但大谷能把上限拉高
不過，道奇並不是少了史庫柏就沒有先發投手可用。MLB官網目前預估，道奇2027年輪值仍有山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希（Roki Sasaki），第5號先發則可由Sheehan、Wrobleski或Stone競爭。
大谷也預計明年重新登板，只是球團是否會讓他從開季就直接進入輪值，目前仍存在變數。如果大谷能恢復健康，他將有機會與山本、史奈爾形成最具壓制力的三大先發核心。
為何道奇不留下史庫柏？ 美媒同樣提出質疑
Hernandez也對道奇沒有全力留下史庫柏提出質疑。他認為，如果能續約史庫柏，不但可以降低大谷的投球負擔，也能讓道奇擁有一名30歲王牌作為下一階段建隊核心，因此無法理解球團為何沒有採取更積極手段。
事實上，他在史庫柏簽約前就曾主張，道奇即使不願提供超長約，也可以考慮用超高年薪短約留人，甚至提出單季8000萬至1億美元的構想。然而道奇最終並未正式加入9年長約競價，而大都會直接以4.5億美元完成交易。
大谷二刀流明年壓力更大 健康管理成最大課題
道奇明年的真正難題，也因此變成如何使用大谷。MLB官網指出，大谷本來就計畫2027年重新以完整二刀流身分出賽，但經歷今年傷病後，球隊如何降低他的身體負荷將是重要課題，包括六人輪值、增加投球休息日，甚至安排打者身分的輪休。
史庫柏離開後，大谷在投手端的重要性確實提高，但對道奇而言，真正的考驗不是單純「讓他投」，而是如何讓他健康投完整季。因為一旦大谷再次因傷退出輪值，道奇即使仍擁有山本、史奈爾等頂級投手，也將再次失去原本足以構成豪華先發群的關鍵一角。
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《California Post》記者Dylan Hernandez在評論中直言，史庫柏確定加盟大都會後，道奇對大谷的依賴程度被進一步放大。他寫道，大谷「已經沒有選擇」，明年必須重新投球，外界過去討論他是否還應繼續二刀流、甚至是否該專職打者，在道奇失去史庫柏後，都已經不再只是單純的個人選擇問題。
Hernandez認為，大谷重返投手丘如今已從「理想選項」變成球隊的「絕對需要」，道奇明年能走多遠，也將高度取決於他能否恢復完整二刀流。
今年傷勢打亂計畫 道奇季中才補進史庫柏
大谷今年曾受到左膝與右上臂二頭肌傷勢影響，下半季停止登板，季後賽回歸後也未完全找回最佳狀態。MLB官網指出，道奇今年交易大限前原本並不急著補先發，但當大谷無法繼續投球後，先發深度需求快速升高，最終才從老虎交易來史庫柏。
史庫柏的加入，某種程度上替道奇填補了大谷缺席輪值後留下的空缺。如今史庫柏離隊，Hernandez認為，道奇明年可能沒有同樣的補強機會，市場上未必會再出現一名同等級王牌讓球團在季中直接補進。
道奇輪值並非沒人 但大谷能把上限拉高
不過，道奇並不是少了史庫柏就沒有先發投手可用。MLB官網目前預估，道奇2027年輪值仍有山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希（Roki Sasaki），第5號先發則可由Sheehan、Wrobleski或Stone競爭。
大谷也預計明年重新登板，只是球團是否會讓他從開季就直接進入輪值，目前仍存在變數。如果大谷能恢復健康，他將有機會與山本、史奈爾形成最具壓制力的三大先發核心。
為何道奇不留下史庫柏？ 美媒同樣提出質疑
Hernandez也對道奇沒有全力留下史庫柏提出質疑。他認為，如果能續約史庫柏，不但可以降低大谷的投球負擔，也能讓道奇擁有一名30歲王牌作為下一階段建隊核心，因此無法理解球團為何沒有採取更積極手段。
事實上，他在史庫柏簽約前就曾主張，道奇即使不願提供超長約，也可以考慮用超高年薪短約留人，甚至提出單季8000萬至1億美元的構想。然而道奇最終並未正式加入9年長約競價，而大都會直接以4.5億美元完成交易。
大谷二刀流明年壓力更大 健康管理成最大課題
道奇明年的真正難題，也因此變成如何使用大谷。MLB官網指出，大谷本來就計畫2027年重新以完整二刀流身分出賽，但經歷今年傷病後，球隊如何降低他的身體負荷將是重要課題，包括六人輪值、增加投球休息日，甚至安排打者身分的輪休。
史庫柏離開後，大谷在投手端的重要性確實提高，但對道奇而言，真正的考驗不是單純「讓他投」，而是如何讓他健康投完整季。因為一旦大谷再次因傷退出輪值，道奇即使仍擁有山本、史奈爾等頂級投手，也將再次失去原本足以構成豪華先發群的關鍵一角。