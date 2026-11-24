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洛杉磯道奇沒能留下賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal），後者轉投大都會簽下9年4.5億美元天價合約，也讓大谷翔平明年能否恢復完整二刀流，再次成為焦點。美媒甚至直言，道奇已經「沒有退路」，大谷不只要在打線持續扛起核心角色，還得重新成為先發輪值的重要支柱。《California Post》記者Dylan Hernandez在評論中直言，史庫柏確定加盟大都會後，道奇對大谷的依賴程度被進一步放大。他寫道，大谷「已經沒有選擇」，明年必須重新投球，外界過去討論他是否還應繼續二刀流、甚至是否該專職打者，在道奇失去史庫柏後，都已經不再只是單純的個人選擇問題。Hernandez認為，大谷重返投手丘如今已從「理想選項」變成球隊的「絕對需要」，道奇明年能走多遠，也將高度取決於他能否恢復完整二刀流。今年傷勢打亂計畫 道奇季中才補進史庫柏大谷今年曾受到左膝與右上臂二頭肌傷勢影響，下半季停止登板，季後賽回歸後也未完全找回最佳狀態。MLB官網指出，道奇今年交易大限前原本並不急著補先發，但當大谷無法繼續投球後，先發深度需求快速升高，最終才從老虎交易來史庫柏。史庫柏的加入，某種程度上替道奇填補了大谷缺席輪值後留下的空缺。如今史庫柏離隊，Hernandez認為，道奇明年可能沒有同樣的補強機會，市場上未必會再出現一名同等級王牌讓球團在季中直接補進。不過，道奇並不是少了史庫柏就沒有先發投手可用。MLB官網目前預估，道奇2027年輪值仍有山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希（Roki Sasaki），第5號先發則可由Sheehan、Wrobleski或Stone競爭。大谷也預計明年重新登板，只是球團是否會讓他從開季就直接進入輪值，目前仍存在變數。如果大谷能恢復健康，他將有機會與山本、史奈爾形成最具壓制力的三大先發核心。Hernandez也對道奇沒有全力留下史庫柏提出質疑。他認為，如果能續約史庫柏，不但可以降低大谷的投球負擔，也能讓道奇擁有一名30歲王牌作為下一階段建隊核心，因此無法理解球團為何沒有採取更積極手段。事實上，他在史庫柏簽約前就曾主張，道奇即使不願提供超長約，也可以考慮用超高年薪短約留人，甚至提出單季8000萬至1億美元的構想。然而道奇最終並未正式加入9年長約競價，而大都會直接以4.5億美元完成交易。道奇明年的真正難題，也因此變成如何使用大谷。MLB官網指出，大谷本來就計畫2027年重新以完整二刀流身分出賽，但經歷今年傷病後，球隊如何降低他的身體負荷將是重要課題，包括六人輪值、增加投球休息日，甚至安排打者身分的輪休。史庫柏離開後，大谷在投手端的重要性確實提高，但對道奇而言，真正的考驗不是單純「讓他投」，而是如何讓他健康投完整季。因為一旦大谷再次因傷退出輪值，道奇即使仍擁有山本、史奈爾等頂級投手，也將再次失去原本足以構成豪華先發群的關鍵一角。