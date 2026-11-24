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洛杉磯道奇今年休賽季並未只把目光放在大咖自由球員市場，球團制服組近日悄悄針對最吃重的捕手防區進行深度補強！根據大聯盟官方交易紀錄顯示，道奇已以小聯盟合約簽下23歲捕手，並將其分發至3A奧克拉荷馬市。在重點培養「壞小子」捕手拉辛（Dalton Rushing）動刀後預計需長達9個月才能恢復蹲捕、加上主戰捕手史密斯（Will Smith）今年也曾因傷長期缺陣的情況下，道奇此舉無疑是提前替明年賽季的捕手戰力多買一層保險。現年23歲的塞爾達早於2019年便從多明尼加與坦帕灣光芒簽約展開職棒生涯，2022年交易大限前夕，光芒為了換取外野手佩拉塔（David Peralta），將塞爾達作為交易包裹之一送往亞利桑那響尾蛇。塞爾達過去曾獲權威網站MLB Pipeline評選為。本季他順利升上3A舞台並出賽70場，繳出的成績單。雖然帳面長打與打擊率並不算特別突出，但優異的本壘板紀律與選球能力，始終是他養成過程中最受球探肯定的亮點。道奇在休賽季初期就急著充實捕手庫存，最直接的導火線正是年輕捕手的嚴重傷情。拉辛今年8月被診斷出右肘尺側副韌帶（UCL）部分撕裂，起初一度嘗試採取保守治療避免開刀，甚至在9月重返賽場以純打者身分出賽；無奈在傳球訓練期間右肘再度出現不適，最終於球季結束後的決定動刀，接受結合韌帶重建與「Internal Brace」強化的混合式手術。根據大聯盟官網報導，拉辛術後恢復打擊練習的時間點雖然會早於守備，但若要完整重回高強度的捕手蹲捕位置，預計仍需要的復健期，推估最快也得等到才能重新扛起蹲捕任務。更讓道奇不敢大意的是，主戰捕手本季也曾因頸部發炎高掛免戰牌好一段時間，當時正是靠拉辛頂上主戰空缺，並在個人第二個大聯盟球季打出了打擊率2成46、OPS .788與12發全壘打的亮眼火力。如今拉辛確定趕不上明年開季蹲捕，道奇提前簽下塞爾達，正是為了先穩固3A與大聯盟之間的捕手戰力緩衝帶。