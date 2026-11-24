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紐約大都會休賽季持續大動作補強，在以9年4.5億美元網羅史庫柏（Tarik Skubal）後僅隔一天，又傳出與2022年國聯MVP高施密特（Paul Goldschmidt）達成1年800萬美元合約協議，另有最高200萬美元獎金。隨著一壘補進這名39歲老將，加上三壘與外野已有固定人選，原本被視為大都會補強目標之一的阪神虎強打佐藤輝明，加盟空間也進一步受到壓縮。高施密特是大聯盟現役最具代表性的沙場老將之一，自2011年在亞利桑那響尾蛇展開大聯盟生涯後，歷經聖路易紅雀巔峰歲月，近兩年則披上紐約洋基戰袍。長達16年的大聯盟資歷中，他不僅累積高達，更曾7度入選全明星賽、4度抱回金手套獎，並於2022年勇奪國聯MVP殊榮。儘管已經高齡39歲，高施密特在今年（2026年）賽季依然展現出極具威脅性的打擊火力，整季在洋基出賽105場，繳出的穩健成績單。大都會球團看準他的長打餘威與豐富季後賽經驗，決定以1年短約網羅入隊，新球季預計將安排他鎮守一壘大關，並與陣中好手楊（Young）採取共同分擔出賽的併用模式。在大都會接連重金網羅史庫柏與高施密特後，這支紐約豪門的2027年爭冠陣容幾乎已經沒有任何缺口。攤開大都會目前的野手布局，三壘防區已有明星強打畢歇特（Bo Bichette）穩固坐鎮，外野更是集結超級巨星索托（Juan Soto）、班吉（Benge）與尤因（Ewing）等好手，如今連一壘最後一塊拼圖也由高施密特補上。這波操作對關注亞洲棒壇的球迷而言無疑投下一顆變數炸彈。先前外界盛傳有興趣網羅阪神虎重砲佐藤輝明的大都會，在角落內野與外野人手全面爆滿後，幾乎已無多餘位置與發揮空間可提供，讓佐藤輝明前進大都會的劇本變得極度艱難。