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輝達（Nvidia）在台灣時間23日深夜震撼宣布，因婚外情及外遇對象疑為中國間諜而下台的黃仁勳，重返執行長暨總裁職務，消息一出，美股立刻出現報復式反彈，美股主要指數皆收紅，不只道瓊工業指數飆升超過1400點，那斯達克指數更是上漲6%，創下自2025年4月以來，最佳單日表現。綜合《CNBC》等外媒報導，黃仁勳的回歸不只戲劇化，還取得美國總統川普（Donald Trump）親自背書，Gabelli Funds的投資組合經理兼研究分析師蘇山托（Hendi Susanto）坦言，黃仁勳重返輝達，恢復並重建了人們對AI生態系統的信心：包括其主要供應商、核心構建模組及需求前景。蘇山托並補充說，可以肯定的是，儘管AI供應鏈的需求確實強勁，但該行業仍然需要克服很多關於融資、地緣政治、耐用性和懷疑的「噪音」。川普當地時間週一受訪時也告訴外媒，近期的動盪是他要求黃仁勳回歸的影響因素之一，上週五美股慘崩，那斯達克指數逼近熊市，比起近期高點下跌近20%。23日收盤，美股道瓊工業指數大漲1447.98點或3.01%，收49595.31點；標普500指數上揚326.78點或4.73%，收7237.17點；那斯達克指數飆漲1471.83點或6.51%，收24089.56點；費城半導體指數亦攀升1179.46點或14.03%，收9588.05點。焦點個股方面，當天輝達收盤股價，漲幅高達31.48%，每股收在165.05美元。而受輝達股價上漲的帶動，其他AI板塊的股票也紛紛上漲，比如美光（Micron Technology）成長了19%，CoreWeave飆升超過22%，超微半導體（AMD）上漲近7%。