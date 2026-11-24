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美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）有員工在網上發布短片，顯示黃仁勳復職後，在美國當地時間週一，重返輝達位於加州聖塔克拉拉（Santa Clara）總部，受到在場員工的熱烈歡迎。根據美國財經媒體《CNBC》報導，辦公室裡還擺放了寫有「詹森回歸」字樣的紙杯蛋糕。有員工坦言，對於黃仁勳能回歸、而且還是在這麼短的時間內，感到不敢相信；而黃仁勳則宣稱，感謝員工給他第2次機會，自己會成為一名更加優秀的CEO。報導指出，現在所有人的目光都集中在董事會身上，畢竟輝達董事會上週才剛重申，黃仁勳不會回歸，已在物色外部接手CEO的人選。1位曾在輝達工作超過15年的前員工匿名透露：「這對董事會來說很尷尬，很可能會迎來變動，有些人可能會辭職，有些人可能會被替換，很多員工也認為董事會的行動確實過於倉促」。這個月對於輝達及全球市場而言，都是異常震盪的一個月，黃仁勳在11月8日寫給員工的公開信中，坦承了婚外情，並於11月12日辭去了包含CEO在內的一切職務；11天後，於23日戲劇性回歸。