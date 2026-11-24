輝達（NVIDIA）在其執行長黃仁勳（Jensen Huang），當地時間週一上演戲劇性回歸後，當天股價強勢飆升，收盤大漲31.48%，盤中漲幅一度衝上36.6%，創下2003年以來最佳單日表現，單日市值更暴增9520億美元，相當驚人。
根據《CNN》報導，這波漲勢主要受到公司宣布黃仁勳立即重新出任執行長（CEO）兼總裁激勵。市場分析認為，黃仁勳重新掌舵，在AI交易持續受到衝擊之際，有助於進一步提振投資人信心。
GDS Wealth Management投資長史密斯（Glen Smith）透過報告指出，黃仁勳回鍋，是消除AI市場關鍵不確定因素的重要訊號，這項決定也為科技股帶來強勁支撐。
輝達股價大漲也帶動美股全面走揚。當天美股那斯達克綜合指數大漲6.51%，標普500指數上漲4.73%，道瓊工業指數則飆升1448點，漲幅達3.01%。其中，那斯達克與標普500指數均創下2025年4月、川普放寬對等關稅後以來，最大單日漲幅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
GDS Wealth Management投資長史密斯（Glen Smith）透過報告指出，黃仁勳回鍋，是消除AI市場關鍵不確定因素的重要訊號，這項決定也為科技股帶來強勁支撐。
輝達股價大漲也帶動美股全面走揚。當天美股那斯達克綜合指數大漲6.51%，標普500指數上漲4.73%，道瓊工業指數則飆升1448點，漲幅達3.01%。其中，那斯達克與標普500指數均創下2025年4月、川普放寬對等關稅後以來，最大單日漲幅。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多「黃仁勳復職」相關新聞。