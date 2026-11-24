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▲馮德倫面無表情拍下舒淇得獎瞬間，然後求生慾超高的收起公仔，為舒淇的新獎座讓位。（圖／翻攝自馮德倫Threads@stephenfungible）

女星舒淇在第63屆金馬獎以電影《女孩》奪下「最佳新導演」，繼「最佳女配角」、「最佳女主角」後，獲得人生第3座金馬獎，也成為首位集齊這3項大獎的藝人。由於舒淇近期以《女孩》斬獲多項大獎，日前她的老公馮德倫才故意抱怨說沒地方放，叫舒淇把Labubu公仔收起來，不過舒淇則在慶功宴要求馮德倫把自己水桶俠公仔收起來，不料昨（23）日，馮德倫真的讓位，拍下得知舒淇得獎的瞬間，擺出臭臉收公仔邊抱怨：「又要我搬。」面無表情的樣子讓粉絲笑翻直呼：「以為是P圖上去。」馮德倫昨日在社群分享得知舒淇獲獎瞬間的反應，只見他穿著休閒，髮型也絲毫無打理的用死亡角度在電視機斜前方，一動不動的面無表情盯著鏡頭，就算宣布得獎人是舒淇，表情也完全沒改變，乍看之下還以為是浮水印，直到眨眼才知道是真人。而在看完舒淇得獎後，畫面一轉，馮德倫還故意用稍慢的鏡頭帶到放了許多舒淇獎座的櫃子上，有種炫耀的感覺，然後默默的把自己心愛的水桶俠收起來，還邊抱怨說：「又要我搬走東西。」而在貼文中，馮德倫則列出一排獎座符號，還放了個扶額的無奈表情圖案，寫下：「真的多謝金馬獎。」聽起來超酸。馮德倫求生慾超強趕緊讓位給舒淇新金馬獎座的模樣，也讓粉絲們笑翻，「前面幾秒鐘他都不動，我還以為是什麼貼上去的AI」、「以為馮德倫是P上去的表情包，看到收水桶俠才知道原來是真人。」、「他雖然這個臉，但是我怎麼看都覺得他在撒糖。」事實上，由於舒淇以《女孩》斬獲了許多國際大獎，先前馮德倫就故意抱怨獎座沒地方放，還要舒淇移開心愛的Labubu公仔。不過在這次的金馬慶功宴中，舒淇直接反駁老公，開玩笑說：「他把水桶俠收起來，其實就滿大空間了。」還透露得獎前與得獎後，老公只分別傳「Good luck（祝好運）」跟「Congratulations（恭喜）」，非常簡潔有力。舒淇也被問到馮德倫會不會嫉妒自己頻頻拿獎，她則笑回：「那也沒辦法，但還是很驕傲啦！他很為我高興。」透露超可愛的夫妻互動。