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提刀闖青樓、甩休書巴掌 殺豬女霸氣馴夫卻成護夫狂魔

▲代露娃（右）與賴偉明上演先婚後愛。（圖／Disney+）

從呆鵝到高甜吃醋 「金玉良硯」CP互動嗑到停不下來

代露娃自認「小財迷」超有共鳴 賴偉明曝角色私下是妒夫

近期陸劇圈吹起「殺豬女」風潮，繼田曦薇在《逐玉》詮釋市井殺豬女引發話題後，代露娃與賴偉明主演的古裝新作《寶珠》也在 Disney+ 獨家熱播中。代露娃在劇中同樣化身潑辣果敢的殺豬女「金寶珠」，首集新婚夜就上演提刀衝青樓、一把將老公扛回家的爆笑戲碼，與嘴硬心軟的殘疾貴公子「謝硯」（賴偉明 飾）展開先婚後愛的甜蜜日常，被觀眾大讚是近期必追的「下飯神劇」。《寶珠》最大看點莫過於男女主角從互看不順眼到瘋狂護短的反差互動。新婚之夜，謝硯竟跑到青樓躲清靜，氣得金寶珠提著殺豬刀劈門而入，直接將丈夫扛回家；當謝硯寫下休書意圖羞辱時，寶珠更毫不客氣狠甩一巴掌，霸氣放話：「老娘不伺候了！」然而寶珠對內強勢「馴夫」，對外卻是十足的「護夫狂魔」。遇上欠錢不還的世家子弟，她揪著領子就是一頓暴打；面對嘲諷謝硯腿疾的外人，更是當場嗆聲：「我夫君是大名鼎鼎的暘州才子，你什麼東西也配說他？」直來直往、能動手絕不動口的爽快性格圈粉無數。在雞飛狗跳的婚後交鋒中，兩人也逐漸動了真心。寶珠心疼謝硯因腿傷在家族不受重視，積極想方設法替他治腿；謝硯則被寶珠的真誠打動，嘴上雖嫌她是「呆鵝」，私下卻教她讀書認字、處處製造驚喜，甚至在寶珠闖禍時挺身替她挨打。最新劇情中，寶珠誤以為謝硯要另娶正妻而氣罵「我恨死你了」，謝硯竟因她首度吃醋而暗爽回道：「此恨綿綿無絕期，再好不過」，高甜日常讓劇迷直呼「嗑到停不下來」。談起新婚夜狠甩巴掌的名場面，代露娃在受訪時笑說，當時思考很久該如何拿捏力道，最後決定「身體轉360度、迴身搧他一巴掌」，雖然畫面看起來十分痛快，但拍攝時其實很擔心傷到對方；賴偉明則幽默解讀謝硯當下的心境：「他心裡應該在想『你竟敢打我！』」笑稱寶珠出格的舉動，反而像霸總小說裡「女人，你在玩火」的橋段，成功吸引了男主角的注意。代露娃也透露自己與金寶珠最像的地方就是「愛錢」，笑認「寶珠是個小財迷，其實我也是，非常事業腦」，並表示自己很喜歡這種從不內耗、遭人欺負就當場反擊的「不好惹」角色。賴偉明則將兩人的「金玉良硯」CP定義為「冰山男與小太陽」，更加碼爆料謝硯私下其實是個大「妒夫」，動不動就愛吃醋，偏偏神經大條的寶珠時常毫無察覺，兩人的反差互動也為後續劇情埋下更多爆笑看點。