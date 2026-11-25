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雲端發票不想用財政部的！跪求推薦好用載具APP爆討論

內行公認最好用4大雲端發票APP！中獎機會更多、不定時活動都有

一、雲端發票：簡單操作介面、全通路商品評價都能看

最大特色就是可以在這個APP上看到很多消費紀錄評價

▲「雲端發票」最大特色就是可以在這個APP上看到很多消費紀錄評價，連超商、超市甚至是網購商品都有提供民眾查詢。（圖/記者張嘉哲攝）

二、發票怪獸：萌寵養成計畫！累積怪獸幣抽iPhone、Switch

發票怪獸很多人都非常愛用，主打的就是一款像是電子雞一樣的「萌寵養成」，只要透過掃描或者存入發票就能「餵食怪獸」

這些怪獸幣可以用於抽獎或者在商城兌換超商禮券或商品

▲發票怪獸很多人都非常愛用，主打的就是一款像是電子雞一樣的「萌寵養成」。（圖/記者張嘉哲攝）

三、發票存摺：極致跨裝置提高結帳便利！累積金幣也能抽獎、換商品

一個APP搞定所有發票集中管理。即便使用後沒有中獎，也可以透過存發票、完成品牌任務去累積金幣，直接兌換超商商品、電子票券或者抽獎機會。

▲「發票存摺」支援跨裝置和結帳的便利性，支援Apple Watch、Wear OS智慧手錶與Siri語音呼叫條碼。（圖/記者張嘉哲攝）

四、財政部統一發票APP：官方營運最安全！

不過「統一發票兌獎」是唯一被財政部官方認證的統一發票兌獎APP

▲然而雖然上述的發票載具APP都非常有特色，不過「統一發票兌獎」是唯一被財政部官方認證的統一發票兌獎APP。（圖/記者張嘉哲攝）

有載具嗎？這已經是每次去買東西時常常聽到的一個問題，當今使用載具存取雲端發票已經許多人都在使用，財政部也不斷加開500元雲端發票獎，本期最新開出的9月、10月發票就已經有435萬組。然而雲端發票APP這麼多，除了財政部自己官方推出的以外，不少人也好奇有哪些好用？《NOWNEWS》也幫民眾盤點當今公認4大好用的「雲端發票APP」，提供大家自己選擇最合適的去下載囉！有網友在社群平台「Threads」貼文指出「想請問大家都用哪一個發票載具APP，怪獸發票請問好用嗎？我用財政部統一發票覺得沒有很好用，請大家推薦。」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我自己是用雲端發票，甚至還能看美食評論很猛」、「發票載具很好用啊，之前還有抽ETF欸，時不時都有活動。」《NOWNEWS》記者也是這個APP的使用者，已經使用非常多年，當初下載是因為這是少數可以把條碼放在iPhone手機桌布上的，不過現在多個APP都已經有支援，APP介面簡單乾淨也很好操作，中獎後也可以設定直接匯入戶頭，，連超商、超市甚至是網購商品都有提供民眾查詢，瞬間成為另類的評價天地。，怪獸會依照不同的發票屬性成長、進化出不同的樣貌。該APP最具特色的地方，就是累積發票還可以獲得「怪獸幣」，，過去就有網友幸運抽到全新的iPhone 14、Switch、氣炸鍋等，適合那些愛抽獎的人，除了對發票之外，中獎機會多更多。這一款也有許多人推薦，支援跨裝置和結帳的便利性，支援Apple Watch、Wear OS智慧手錶與Siri語音呼叫條碼，結帳時也無需解鎖手機就可以快速出示載具；除此之外也有支援水電費等公用事業帳單、悠遊卡載具歸戶，然而雖然上述的發票載具APP都非常有特色，，即便沒有上述其他坊間APP還要更多特色，但是介面簡單好操作，基本該有的功能都應有盡有，適合不想經過第三方平台，重視官方直連與直接領獎便利性的人。