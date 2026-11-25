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側翼助攻洋流！沈富雄：出現大罷免的味道了

沈富雄獻計藍營：大罷免、不副署、台北市長選舉

民進黨台北市長候選人沈伯洋自從宣布參選後，聲勢逐漸攀升，輔選活動屢屢吸引大批小水滴到場，讓選戰更加白熱化。不過，前立委沈富雄對此卻不看好，斷言「洋流」如今已經開始走下坡，依照過去選舉經驗來看，這股聲勢恐怕最後「白忙一場」，甚至可能化為泡影；他更警告，若沈伯洋真的當選，台北市政恐怕會亂成一團，因為沈伯洋並不是擅長行政管理的人。沈富雄近日在節目《2026選舉大車拚》中分析，推動洋流聲勢崛起的關鍵人物，並非媒體人王偉忠、趙少康，也不完全是沈伯洋本人，而是「側翼」與「青鳥」兩股力量，尤其與「三民自」（三立、民視、自由時報）的媒體人李正皓、陳東豪等人持續推波助瀾有關。至於「側翼」與「青鳥」，沈富雄認為兩者組成並不相同，側翼多為檯面上較固定的人物，成分相對一致；青鳥的組成則更加複雜，當中有人主張將玉山國旗撤換成「洋流旗」，也有人曾在淡水河面撒冥紙。沈富雄指出，側翼對洋流聲勢的推升功不可沒，相關人物經常透過「三民自」媒體發聲、炒熱話題，就連國民黨也被嚇壞了，認為這次選舉與先前「大罷免」的情勢有所不同。不過，隨著青鳥打算撤換玉山國旗，他直言，選戰氛圍又開始出現「大罷免」的味道，連國民黨立委徐巧芯都在社群平台發文反問：「大罷免，終於還是回來了嗎？」沈富雄進一步建議國民黨，應該將「大罷免」、「不副署」以及「台北市長選舉」三件事連結起來，因為在他看來，這些事件背後的發動者、操作手法與目的，都與試圖翻轉朝小野大的政治局勢有關。沈富雄認為，玉山國旗險遭撤換、淡水河撒冥紙等事件，已讓部分中間選民開始產生疑慮，擔心沈伯洋若勝選，這些支持者也可能進入市府。他並以「動漫動畫」形容相關活動風格，認為市政府不應成為這類場域。沈富雄因此判斷，「洋流」聲勢正在走下坡，沈伯洋能否將人氣轉化為選票，仍有待觀察。