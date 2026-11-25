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▲新光醫院新任院長邱文祥表示，期許員工們可以更廣泛運用「Superintelligence」。（圖／記者張乃文攝）

國際泌尿科權威邱文祥接掌新光醫院 揭未來期許

新光醫院自1992年開院至今34年，已經服務19年的新光醫院榮譽院長侯勝茂，於今日正式交接給新任院長邱文祥。對於接掌新光醫院後的期許，邱文祥表示，一定會努力不讓董事長、董事會失望，更期許員工可以更廣泛運用「Superintelligence」。新光醫院今（25）日上午10時於火獅大樓B1大會議室舉行院長交接典禮，由服務16年9個月的侯勝茂院長卸下院長職務，正式由國際知名泌尿科權威邱文祥教授接任，成為新光醫院第三任院長。交接典禮上眾多貴賓雲集，包括新光醫院董事長吳東進、衛福部政務次長林靜儀代表部長石崇良出席、資深媒體人趙少康、前台北市長郝龍斌、馬偕醫院院長張文瀚等人。吳東進致詞時提到，新光醫院自1992年9月2日火獅樓啟用至今，34年來累計服務超過4867 萬人次的門急診、住院與手術，迎接8萬6122位新生命在此呱呱落地，佔同期間全台灣出生人口的1.1%，更完成了22萬人次的獨居長者送餐。吳東進提到，從創院院長洪啟仁帶領新光醫院升格為醫學中心、又交由侯勝茂引領團隊，在長達16年9個月又14天的任期中，挺過了八仙塵爆與新冠疫情、也推動全院「資訊系統轉置」，為下一個世代的智慧醫院發展打下基石。在新光醫院桂蘭大樓正式啟用的此時，新光醫院也交棒給第三任院長邱文祥。吳東進介紹，邱文祥本身是亞洲著名的泌尿科權威，更是亞洲第一位獲得泌尿科醫學史上「國際榮譽大滿貫」的醫師，在國際醫界享有崇高的學術聲望。更在去年率先引進北部第一台SP單孔達文西手術系統，18個月來已累計完成516例手術。邱文祥也曾任台北市政府衛生局長、市立聯合醫院總院長以及台北市副市長，並成功主辦2010年台北國際花卉博覽會。邱文祥則提到，自己在準備講稿的時候，就一直浮現「緣分」這兩個字，包括與吳東進之間的緣分、與新光醫院之間的緣分等，也強調自己現在會站在這個位子上，是緣分一直持續發展，因此一定會努力，不會讓董事長、董事會失望。邱文祥表示，接任院長不在計畫之中，而新光醫院前2任院長是醫界極為優秀的典範，如今自己接下這個棒子，除了是很大的榮譽，也承受極大壓力，因此希望可以做好。接掌新光醫院後，對於未來期許，邱文祥說，希望所有員工可以更廣泛運用「Superintelligence」，過去會認為智慧醫院要從院長往下，但其實年輕人更擅長運用，因此鼓勵新光同仁多攝取這方面的知識。邱文祥也說，因為新光醫院與北士科之間僅隔一條磺溪，一直和北市府溝通，若可建造一個無車的親水區，連接到美崙公園，未來輝達執行長黃仁勳若有機會再訪台灣，就可以跨過磺溪抵達士林夜市。侯勝茂提到，在新光醫院的16年9個月，自己每週都寫了一封信給同仁，這段時間可說是生涯中最珍貴也難以忘懷的篇章。對於接下來的動向，他笑說，自己還是會在醫院服務，希望大家可以找我、「我骨科開得還不錯。」