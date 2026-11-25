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台股今（25）日遭遇恐慌性賣壓，盤中一度重挫3440.45點，創史上第2大盤中跌點紀錄，連帶ETF市場也掀起殺盤。根據統計，截至盤中至少有18檔原型台股ETF曾觸及跌停價，其中包括11檔主動式ETF、7檔被動式ETF，連元大高股息（0056）也未能倖免，所幸隨後賣壓稍歇，18檔ETF均陸續打開跌停。台股前一交易日（24日）才大漲3310.46點，創下史上最大單日收盤漲點紀錄，重新站回4萬點大關，沒想到今日行情急轉直下。中央社報導，加權指數盤中最低下探36681.90點，較前一交易日收盤下跌3440.45點，市場賣壓沉重，上市櫃下跌家數合計超過1800家。觀察個別ETF，主動統一台股增長（00981A）盤中一度下探19.84元跌停價，隨後回升至20.36元，成交量突破114萬張，成為當日ETF市場交易熱度最高的標的之一。主動復華未來50（00991A）及主動統一升級50（00403A）也分別觸及11.13元、7.24元跌停價，兩檔成交量均突破40萬張。盤中觸及跌停的11檔主動式ETF，還包括主動復華台灣新星（00418A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動台新臺灣領航（00416A）、主動群益核心50（00415A）、主動安聯台灣（00993A）、主動兆豐台灣豐收（00996A）、主動永豐科技趨勢（00410A）及主動第一金台股優（00994A）；被動式ETF同樣受到衝擊，元大高股息（0056）盤中一度跌至44.95元跌停價，之後回升至45.51元，成交量突破10萬張。至於ETF規模龍頭元大台灣50（0050），盤中最低下探86.2元，距離跌停價僅差0.05元，隨後回升至88.6元，成交量突破33萬張。另外6檔曾觸及跌停的被動式ETF，分別為中信關鍵半導體（00891）、群益半導體收益（00927）、野村臺灣新科技50（00935）、台新臺灣IC設計（00947）、富邦台灣半導體（00892）及永豐台灣ESG（00888）。整體來看，這次賣壓不只集中在主動式ETF，涵蓋高股息、半導體及台股市值型商品的被動式ETF也受到衝擊。