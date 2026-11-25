全球玩家苦等13年的《俠盜獵車手6》（GTA 6）於11月19日上市，不少玩家陸續挖掘遊戲中的隱藏細節，沒想到竟然連中華民國國旗都出現在遊戲裡！近日有台灣玩家在 Threads 分享，發現遊戲中一間汽車維修廠的外牆，印有法國、巴西、加拿大等多國國旗，其中赫然出現青天白日滿地紅的中華民國國旗，卻未見中國五星旗，貼文迅速吸引超過5.4萬人按讚。原PO也大方公開遊戲地圖位置，讓台灣玩家可以親自前往朝聖。
《GTA 6》驚見中華民國國旗！艾米里歐車坊加油站旁就能朝聖
近日網友在 Threads 分享一張《GTA 6》遊戲畫面，只見一間汽車維修廠的外牆，印有阿根廷、哥倫比亞、法國、委內瑞拉、巴西、加拿大等多國國旗，其中青天白日滿地紅的中華民國國旗，就位於委內瑞拉與巴西國旗之間。原 PO 也特別寫下「沒有中國國旗 但有這國旗🇹🇼」，貼文已累積超過5.4萬人按讚、600多則留言及3000次分享，引發玩家熱烈討論。
《GTA 6》會遭中國抵制嗎？更多隱藏彩蛋等玩家發掘
中華民國國旗意外出現在《GTA 6》中，也讓人好奇，這項設計是否會引發中國玩家抵制？不過，《GTA》系列本身就未曾在中國取得官方販售許可，即使如此，仍有不少中國玩家透過海外版本遊玩，因此這面國旗是否會掀起另一波話題，還有待觀察。
事實上，Rockstar Games 向來喜歡在遊戲中埋藏各種彩蛋，從街頭招牌、建築物到路人對話，都可能藏有意想不到的驚喜。如今《GTA 6》才上市不到一週，就被台灣玩家挖出中華民國國旗，隨著玩家陸續探索這個龐大的開放世界，相信未來還有更多有趣的隱藏彩蛋等著大家發掘。
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近日網友在 Threads 分享一張《GTA 6》遊戲畫面，只見一間汽車維修廠的外牆，印有阿根廷、哥倫比亞、法國、委內瑞拉、巴西、加拿大等多國國旗，其中青天白日滿地紅的中華民國國旗，就位於委內瑞拉與巴西國旗之間。原 PO 也特別寫下「沒有中國國旗 但有這國旗🇹🇼」，貼文已累積超過5.4萬人按讚、600多則留言及3000次分享，引發玩家熱烈討論。
《GTA 6》會遭中國抵制嗎？更多隱藏彩蛋等玩家發掘
中華民國國旗意外出現在《GTA 6》中，也讓人好奇，這項設計是否會引發中國玩家抵制？不過，《GTA》系列本身就未曾在中國取得官方販售許可，即使如此，仍有不少中國玩家透過海外版本遊玩，因此這面國旗是否會掀起另一波話題，還有待觀察。
事實上，Rockstar Games 向來喜歡在遊戲中埋藏各種彩蛋，從街頭招牌、建築物到路人對話，都可能藏有意想不到的驚喜。如今《GTA 6》才上市不到一週，就被台灣玩家挖出中華民國國旗，隨著玩家陸續探索這個龐大的開放世界，相信未來還有更多有趣的隱藏彩蛋等著大家發掘。