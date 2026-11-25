我是廣告 請繼續往下閱讀

期中數據優異 記憶型T細胞獨佔市場真空帶

乘再生醫療東風 CDE指標案件加持

免疫細胞療法業者路迦日前公布，自主開發新藥「LuLym-T」第二期人體臨床試驗的臨床試驗結果。路迦董事長唐稚超表示， 預計2027年底向我國食藥署申請並取得台灣首張「肝癌術後預防復發」再生醫療製劑臨時藥證，同時也向美國申請RMAT（再生醫療加速審查方案），並以進入肝癌治療指引為目標。每年全球新增肝癌患者高達90萬人，更是長年位居國人十大癌症死因前兩名，每年有約8,000名患者死於肝癌。肝癌藥物市場規劃預計在2027年達到41.1億美元、細胞治療市場則預估會在2032年突破231億美元。不過，即使接受根除性治療如手術切除、電燒後，5年內復發率仍高達70％，且會面臨無藥可用的困境，是目前國際NCCN治療指引中「術後無標準輔助性治療」的重大未滿足醫療需求（High Unmet Need）。路迦日前公布針對根除性治療後肝細胞癌（HCC）預防復發的第二期人體臨床試驗期中分析成果，優於原定臨床預期目標。路迦與全台14家醫學中心合作，執行台灣最大規模肝癌細胞治療臨床試驗。在關鍵的藥物安全性與耐受性、整體存活率(OS)及無復發存活率(RFS)等項目皆取得優異的高標結果，現極具爆發性的臨床價值與商業化潛力。唐稚超指出，肝臟屬於天然免疫耐受器官，傳統化療與單一標靶藥物極易產生抗藥性。路迦新藥能將患者血液中的稀有記憶型T細胞擴增至每次平均約77億顆的高純度，細胞數量較技轉初期大幅提升40％。具有「長期免疫記憶」與「歸巢能力」的特性，可讓癌症曲線維持水平的狀態。隨著台灣《再生醫療法》與《再生醫療製劑管理條例》在2026年正式啟動，法規明定針對危及生命之疾病，在完成二期臨床並確保安全性與初步療效後，即可申請效期不超過五年的「有附款許可（臨時藥證）」。路迦的LuLym-T肝癌二期臨床試驗，不僅已獲美國FDA孤兒藥資格（ODD）與IND許可，更已獲台灣藥品查驗中心（CDE）列為「中心指標案件」進行專案輔導。路迦表示，隨著2026年完成100％收案，GTP廠透過CMO方式轉型GMP廠擴充產能。取得臨時藥證後，拚搶佔全台每年逾萬名肝癌確診病患的龐大內需市場，並同步推進健保沙盒與商業保險合作，建立深厚的市場護城河。此外，路迦也鎖定肝癌高盛行率的東南亞市場，包括泰國、越南，將透過「跨境醫療、冷鏈輸出、整廠輸出」三階段模式加速國際市場的佈局。