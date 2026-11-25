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美媒《ESPN》今（25）日公布最新一期的NBA戰力排行榜，開季戰績15勝3敗的洛杉磯湖人高居聯盟第2名，僅次於聖安東尼奧馬刺。讓外界更感意外的是，湖人本季不僅火力兇猛，防守效率更從上季第19名躍升至聯盟前10，因此休賽期簽下1年329萬美元底薪的鋒線大鎖塞布爾（Matisse Thybulle），更被美媒盛讚為全聯盟CP值最高的神操作。賽季開打前，外界普遍擔憂由唐西奇（Luka Doncic）領軍、陣中坐擁多名進攻好手的湖人會陷入「強攻弱守」的泥淖。攤開本季數據，湖人不僅場均轟下119.4分高居聯盟第3，投籃命中率48.6%、三分命中率36.6%與進攻效率119.2都維持頂尖水準，防守端簡直脫胎換骨。湖人本季至今場均10.6次抄截稱霸全聯盟、場均5.8次阻攻排第2，防守效率112.4高居聯盟第10，成為全聯盟僅有的4支「攻守效率皆進前10」球隊之一，其餘3隊為馬刺、拓荒者與灰熊。根據NBA官方統計，湖人本季只要單場團隊送出至少10次抄截與6次阻攻，戰績是恐怖的6勝0敗。在今日公布的《ESPN》最新戰力榜前十名中，依序為馬刺、湖人、76人、熱火、火箭、尼克、金塊、灰狼、塞爾提克與拓荒者，湖人站穩爭冠第一梯隊。湖人防守能脫胎換骨，今年夏天以1年329萬美元（約新台幣1.85億元）底薪簽下的塞布爾絕對是頭號功臣。本季至今他全勤出賽18場，在場均25分鐘內能貢獻7.8分、2.4籃板、1助攻，外帶驚人的2.3抄截與1阻攻，投籃三圍更來到45.8%、40.5%三分命中率與84.6%罰球命中率。近5戰他狀態持續加溫，場均能進帳9.8分、3.8籃板、2.6抄截與1.4阻攻，三分命中率高達41.7%。截至目前，塞布爾累計41次抄截與18次阻攻，合計59次「抄截＋阻攻」高居全聯盟第2，僅次於馬刺一哥文班亞馬（Victor Wembanyama）的89次。他也是本季繼文班亞馬與熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）之後，第3位至少4次單場繳出「2抄截＋2阻攻」的球員。據數據媒體《Real App》指出，若能維持目前進度，塞布爾將寫下湖人隊史新頁，成為首位單季場均達成「2抄截＋1阻攻」的球員。