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輝達執行長黃仁勳因涉入女共諜婚外情閃辭11天，昨正式回歸。不過藍營質疑民進黨台北市長候選人沈伯洋先前曾稱此為「中國經典手法」，質疑被打臉。國民黨前主席朱立倫今（25）日表示，任何事情還是要有事實根據跟法律基礎，尤其是學法律的人，不可以跟名嘴一樣亂評論，動輒這樣子臆測對全世界經濟影響非常大的AI的黃仁勳是不公平的。朱立倫說，黃仁勳回歸後，將來任何的調查，只要有證據，大家會支持，但是沒有證據，絕對不能用臆測、名嘴的方式來對 AI 有非常重大貢獻的黃仁勳做惡意的攻擊。另外針對台股近期漲幅劇烈，是否會影響選情？朱立倫說，現在這個整個台股變化非常大，昨天暴漲，今天又暴跌，每一天都有劇烈變化，他相信整個股票絕對會影響整個民眾的心情，當然對選舉也會有些影響，所以說股市的變化絕對還是這次選舉的變數。朱立倫擁有美國紐約大學財務金融碩士、會計學博士學位，後來在紐約市立大學柏魯克分校會計系擔任助理教授，回台後擔任台大會計系教授，去年他曾精準預判，美元若跌破30元，台灣經濟的大風暴將到來，隨後新台幣兌美元一度閃見29元，被誇神預言。