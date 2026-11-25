我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白另類合體開直播 柯志恩、林于凱先開箱「神秘肉粽」

談水庫光電、校園霸凌 喊成立反霸凌辦公室直通市長室

會不會還原高雄版《鐵拳教育》造型？柯志恩鬆口

選前之夜邀朱康再開唱 官方臉書突破30萬粉絲有彩蛋

高雄市長候選人柯志恩日前與民眾黨議員林于凱推出另類藍白合直播，開箱傳說中的「高雄最神秘肉粽」──鳳山步校阿鳳姐肉粽。不僅如此，針對支持者敲碗柯志恩在選前之夜變裝還原網傳AI短劇《鐵拳教育》的造型，柯志恩靦腆回應，其實她年輕時也常穿短裙、長靴，但年歲漸長，表現的機會還是留給年輕人啦！柯志恩23日晚間和林于凱共同直播，2人先是開箱阿鳳姐肉粽，她笑稱，這是許多在高雄當兵弟兄的共同回憶，甚至連指揮官都是吃著阿鳳姐肉粽長大。兩人也藉直播針對演唱會經濟、環境、青年居住及教育等議題提出政策。而針對演唱會經濟，柯志恩表示，市府提供場租優惠、投入資源協辦演唱會，更應讓市民有實際參與感，因此將研議開放部分比例門票讓高雄市民可以優先購買，讓在地人成為歌迷的同時、也招待來自世界各地的歌迷，創造觀光消費雙贏。林于凱則建議，除了增加市民參與機會，也應搭建平台讓高雄在地樂團展現實力，同時改善世運主場館廁所不足、周邊停車及交通管制等問題，讓演唱會經濟真正照顧在地居民。針對水庫光電爭議，柯志恩強調，上任後將全面重新評估阿公店及鳳山水庫光電設施的環境衝擊，該拆就拆，同時也要推動「高雄好水計畫」，從源頭管理、管線汰換到家戶淨水，全面提升飲用水品質。談到高雄如何留住年輕人，柯志恩也提出，青年「新手村」可負擔宅，將是未來施政重點，她會積極協助25至45歲婚育家庭降低購屋門檻，實現年輕人「敢生養、買得起房」的夢想。談到霸凌議題，擁有教育心理學背景的柯志恩表示，從校園到職場，霸凌問題都是零容忍，她承諾上任後將成立「反霸凌辦公室」，並設置專線直通市長室，不讓任何黑箱及特權有機會介入。林于凱坦言，現在校園霸凌事件越來越普遍，自己也會擔心女兒在學校的狀況，更透露常接到相關陳情。直播中提到，前台大校長管中閔曾力讚「這一票投給柯志恩來改善校園霸凌，太值得了！」許多網友也紛紛留言表示，身邊曾遇過同學因被霸凌而轉學，希望柯志恩當選後能杜絕霸凌問題。不過，值得注意的是，近日網路上有AI生成的《鐵拳教育》風格短劇瘋傳，影片中的柯志恩頂著俐落短髮，身穿學院風西裝外套、白襯衫、紅色領帶，搭配百褶短裙及黑色長靴，帥氣造型讓不少民眾敲碗，希望她能在選前之夜親自還原這個造型。對此，柯志恩鬆口表示，她至今不知道影片究竟是誰製作的，雖然20多年前在大學教書時，確實經常穿裙子、靴子，搭配一頭帥氣短髮，但她也坦言，如今隨著年紀漸長，是否重現當年的打扮，還需要再考慮一下！她也笑說，現在年紀漸長，這類打扮的機會還是留給年輕人，否則大家可能又會有不同的說法了。另外，再談到有民眾到排雲山莊企圖以政治旗幟取代國旗事件，柯志恩認為此舉並不恰當。林于凱也以曾任玉管處公務員的經驗表示，玉山是台灣的聖山，應是全民共同愛護的地方，不應放上特定政治符號。柯志恩也呼籲，選舉應保持理性，無論支持誰，大家都是中華民國國民，也都是台灣人，應珍惜民主、團結守護共同的家園。直播尾聲，柯志恩也帶來好消息，宣布11月27日晚上的選前之夜活動，已邀請到朱康老師再度上台，獻唱感動300萬人的柯志恩台語競選曲《我們都在》。柯志恩競辦發言人孫玉霖也與林于凱及柯志恩共同呼籲，市民朋友11月28日務必要出來投票，有熱情網友也留言表示，自己已經買好機票，「一定回來投柯老師！」最後，孫玉霖也提到，柯志恩的官方臉書粉絲數即將突破30萬大關，正好呼應柯志恩此次的參選登記號碼「3號」，因此藉由直播呼籲支持者趕緊追蹤柯志恩臉書，說不定到時就能看到驚喜彩蛋。