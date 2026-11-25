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選戰進入最後白熱化階段，基層卻傳出惡意分票的「奧步」耳語。台中市北屯區市議員候選人賴順仁團隊近期在傳統市場與鄰里間，發現有心人士刻意散播「賴順仁學歷好、服務用心，就算沒當選也會進市府當局長，大家應該把票分出去」的假消息。面對這波企圖瓦解基層凝聚力的惡質傳言，賴順仁緊急透過臉書發表「順仁的心裡話」正面迎擊，嚴正駁斥「當官說」，並向支持者發出最沉痛的選情告急呼籲，懇請鄉親集中選票、搶救關鍵一席。賴順仁在文中指出，近期多位長期疼惜他的支持者焦急反映，在市場聽到「順仁很穩」、「沒選上也有出路」等似是而非的耳語。他直言，每逢選舉關鍵時刻，這類包裝成「肯定」的說法，其實是最致命的「分票毒藥」，正在一點一滴侵蝕團隊多年來辛苦凝聚的力量。針對外界繪聲繪影的「入府當官」傳聞，賴順仁重話打破謠言，強調自己一路走來「從未想過要當官」。他表示，若追求的是官位與光環，當初就不會選擇基層民代這條最貼近土地、也最辛苦的路。無論晴天雨天，他始終一步一腳印走在地方傾聽民意，對他而言，任何高官厚祿都比不上鄉親緊握雙手的溫度，以及為地方爭取到建設的踏實感。賴順仁沉痛呼籲，「選戰從來沒有『穩贏』這回事，順仁也沒有其他後路！」每一張被分散的選票，都可能讓多年來的在地深耕功虧一簣。他重申自己唯一的志向就是留在地方當鄉親一輩子的靠山，懇請所有支持者化身闢謠大隊，在市場與鄰里間堅定澄清不實耳語，務必集中選票、固守防線，別讓惡意分票得逞，讓地方的建設與服務得以延續。