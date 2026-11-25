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台股昨（24）日狂飆3310點，重新站回4萬點大關，沒想到今（25）日行情急轉直下，台指期夜盤重挫1842點，盤中最低更下探37730點，較前一交易日結算價下跌2594點。面對短短兩天劇烈震盪，財經作家施昇輝發文形容市場就像「洗三溫暖」，認為前一天漲勢過於激烈，隔日拉回也可視為行情修正，未來市場大漲大跌恐怕將成為常態。施昇輝在臉書發文表示，早上醒來看到台指期夜盤又跌了1800點，最多更下跌2500點，短短兩天的市場變化實在太大。他指出，前一天市場一片漲停，投資人情緒過於激動，如今行情拉回，某種程度上也算是「校正回歸」。施昇輝也提到，黃仁勳回任輝達（NVIDIA）執行長的消息已經確定，後續市場走勢不再只是受到這項消息左右，真正牽動行情的，將是投資人對人工智慧（AI）產業未來發展的期待。他認為，市場對AI產業的看法存在分歧，有人抱持保守態度，也有人相當樂觀，在不同預期交錯之下，股市大幅上漲或下跌，未來恐怕都會成為常態。面對市場劇烈震盪，施昇輝再次提出自己的投資看法，建議投資人將個股轉換為市值型ETF或高股息ETF，並表示「還是老話一句，賣掉個股，換成市值型或高股息ETF，相對安心。」