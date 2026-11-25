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南投縣長許淑華拚連任，近日掃街拜票時，意外遇見自己24年前參選南投縣議員時的舊選舉海報，讓她忍不住拍照留念，並分享從政一路走來的心情。許淑華寫下：「走過24載，從議員候選人到縣長，不變的是為鄉親服務的心。」海報上的她留著一頭黑色長捲髮，與現在俐落短髮造型形成對比，貼文至今吸引超過1萬人按讚。回顧許淑華的從政歷程，2002年1月，她代表親民黨參選南投縣議員，最後順利當選；2005年12月則改披國民黨戰袍，參選南投市長並成功當選，自此之後均代表藍營參選各項公職。如今再度遇見當年參選時的自己，從議員候選人一路走到縣長，這張泛黃的舊海報也意外成為她從政24年的回憶見證。貼文曝光後，不少網友留言表達支持與感動「這份初心太讓人感動了」、「謝謝許縣長一路守護我們南投」、「看到縣長站在舊海報前面笑得這麼開心，這就是南投最溫暖的風景」，也有人注意到她多年來的外貌變化，笑稱「凍齡女神耶，24年前跟現在長得幾乎一模一樣」，讓貼文充滿懷舊與祝福氛圍。不過，貼文底下並非一面倒的支持聲浪，還有不少網友抗議「名間鄉不要焚化爐」、「為什麼要蓋焚化爐在名間？台灣茶葉不重要？有問過人民心聲？」、「南投名間鄉有石虎，不要蓋焚化爐，保護石虎、守護台灣茶葉」，甚至有人質疑「這樣的環保局長不下台嗎？」留言區也意外掀起地方環保爭議。