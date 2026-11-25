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▲台股今（25）日盤中重挫近3,000點，盤面一片慘綠，連00981A與0056等多檔ETF都一度觸及跌停。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2025.04.07）

台股劇烈震盪！大盤24日狂漲3,310點創史上最大漲點，今（25）日盤中卻急殺2,973點、連ETF 00981A與0056都一度跌停。分析師郭哲榮直言，目前只是大戶在「嚇甩磨」洗盤，自己砸2.3億元買進的0050雖帳面賠逾千萬仍抱牢，更點名看好欣興、健鼎兩檔AI股，喊話投資人「越跌越要買」！台股24日創下大漲3,310.46點、678檔漲停紀錄後，今（25）日盤中重挫2,973.29點、跌幅達7.41%，指數回落至37,149.06點，連00981A與0056等多檔ETF都一度打到跌停。郭哲榮分析，現在只是法人大戶「嚇甩磨」洗盤行情，隨著輝達執行長黃仁勳回歸、美國總統川普表態考慮特赦，市場最大不確定性已除，看好多頭很快突破5萬點。針對市場擔憂AI泡沫，郭哲榮引述慧與（HPE）最新財報指出，伺服器部門營收年增近95%並上調全年展望，顯示AI需求依舊強勁。他並點名看好欣興（3037）同時受惠輝達擴產與雲端大廠自研TPU需求，今日開低翻紅；健鼎（3044）則兼具伺服器載板與記憶體模組板雙題材，盤中雖跌逾8%仍具支撐。面對大怒神行情，郭哲榮坦言自己投入2億3,000萬元買進的0050目前帳面也賠超過千萬元，但他絲毫不在乎，呼籲手上還有資金者「越跌越要買」，滿手持股者別一直看盤、耐心等待第四季逆轉勝。