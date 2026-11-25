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▲曾子余（中）去年升格人夫。（圖／TVBS提供）

台股近來震動大，今（25）日加權指數開盤下跌138.44點，昨日交易日才創下史上最大單日收盤漲點，隔日便出現劇烈反轉，盤中最低下探36,681.90點。男星曾子余今早出席新北「巨星耶誕演唱會」記者會坦言股票一片綠，心情難免受到影響，不過目前帳面上仍未賠錢，他透露受到黃鐙輝指點，笑說：「跟著鐙輝哥的操作就是不會賠錢。」台股今遭遇恐慌性賣壓，盤中一度重挫3440.45點，創史上第2大盤中跌點紀錄。曾子余稍早受訪時，被問到相關話題忍不住哀嘆連連，直呼股票綠油油一片，坦言心情確實會受到影響，不過他轉念苦笑說：「換個方向想對眼睛也好。」被問到目前損失了多少？曾子余透露自己沒有仔細算過，但因為很早開始投資現在帳面上還沒賠錢，更爆料：「跟著鐙輝哥的操作就是不會賠錢。」黃鐙輝先前透露自己遇到股市大跌時，反而加碼買大盤市值型 ETF，但絕不盲目攤平高風險個股，且嚴禁借錢或融資，對此曾子余也笑說，自己資金沒有對方多。另外，剛升格人夫的他連續兩年出席耶誕城卡司記者會，去年還獲得新北市長侯友宜致贈的大、小金鏟子，祝他早生貴子，時隔一年被問到生子進度？曾子余表示：「順其自然，金鏟該發威的時候就會發威，我們不要有壓力。」已升格當爸的納豆是否有給建議？曾子余說：「他都會叫我努力，不要放棄。」透露對方也希望能生三個，兩個家庭未來可以一起出去玩，而納豆也希望兩年後能夠有第二胎。