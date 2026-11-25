日本職棒（NPB）埼玉西武獅隊強投平良海馬今（25）日與美國職棒大聯盟（MLB）多倫多藍鳥隊達成加盟共識，雙方簽下一紙5年總額8000萬美元（約26億新台幣）的合約，明年將展開大聯盟之路。特別的是，平良海馬的棒球生涯並非一路順遂，他出生於人口不到5萬人的石垣島，高中時因社員不足，必須與他校組隊，縣大賽僅打一場就遭到淘汰，但他的潛力並未被埋沒，如今簽下大約，昔日曾指導過平良海馬的教練末吉昇一表示，「證明即使人數再少，只要不放棄、持續努力就能圓夢，也帶給島上的孩子們希望。」
平良海馬出身石垣島 全島人口不足5萬
27歲的平良海馬今日與多倫多藍鳥隊達成合約共識，雙方簽下一紙5年總額8000萬美元的合約。值得一提的是，平良海馬出身沖繩石垣島，與台灣距離僅270公里，根據統計，石垣市人口僅47341人，歷史上僅產出6名職棒選手，平良海馬則是石垣島史上首位大聯盟球員。
平良海馬就讀八重山商工時期，球隊曾面臨社員不足的困境，甚至有過與他校組成聯隊參賽的經歷，高三夏天更在縣大賽首戰便吞敗出局，一路走來並非順遂的菁英之路，但平良海馬的潛力並未被埋沒，在2017年日職選秀第4輪被西武隊指名，開啟職業球員之路。
平良海馬成功挑戰大聯盟 高中教練：「帶給島上孩子希望」
憑藉最快球速超過160公里的速球與多元變化球作為武器，平良海馬在2020年成為太平洋聯盟史上首位獲選新人王的「沖繩出身」選手。此後他陸續奪下中繼王、救援王等個人獎項；本季則轉任先發表現亮眼，繳出12勝4敗、防禦率1.36的成績，高居聯盟防禦率王，成為日職史上首位拿下過中繼、救援以及防禦率個人獎項的投手。
據《RBC琉球放送》報導，當時指導過平良海馬的教練末吉昇一表示，「聽聞他實現了成為大聯盟球員的夢想，而且還是如此大型的合約，真的非常驚訝。」末吉昇一指出，平良海馬的成功，證明即使人數再少，只要不放棄、持續努力就能圓夢，「也帶給島上的孩子們希望，期盼他能長久地在大聯盟舞台上拚戰。」
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27歲的平良海馬今日與多倫多藍鳥隊達成合約共識，雙方簽下一紙5年總額8000萬美元的合約。值得一提的是，平良海馬出身沖繩石垣島，與台灣距離僅270公里，根據統計，石垣市人口僅47341人，歷史上僅產出6名職棒選手，平良海馬則是石垣島史上首位大聯盟球員。
平良海馬就讀八重山商工時期，球隊曾面臨社員不足的困境，甚至有過與他校組成聯隊參賽的經歷，高三夏天更在縣大賽首戰便吞敗出局，一路走來並非順遂的菁英之路，但平良海馬的潛力並未被埋沒，在2017年日職選秀第4輪被西武隊指名，開啟職業球員之路。
平良海馬成功挑戰大聯盟 高中教練：「帶給島上孩子希望」
憑藉最快球速超過160公里的速球與多元變化球作為武器，平良海馬在2020年成為太平洋聯盟史上首位獲選新人王的「沖繩出身」選手。此後他陸續奪下中繼王、救援王等個人獎項；本季則轉任先發表現亮眼，繳出12勝4敗、防禦率1.36的成績，高居聯盟防禦率王，成為日職史上首位拿下過中繼、救援以及防禦率個人獎項的投手。
據《RBC琉球放送》報導，當時指導過平良海馬的教練末吉昇一表示，「聽聞他實現了成為大聯盟球員的夢想，而且還是如此大型的合約，真的非常驚訝。」末吉昇一指出，平良海馬的成功，證明即使人數再少，只要不放棄、持續努力就能圓夢，「也帶給島上的孩子們希望，期盼他能長久地在大聯盟舞台上拚戰。」