跨年檔期將至，嘉義縣文化觀光局規劃2027年1月1日清晨5:30，邀民眾登上全台最高海拔祝山觀日平台迎接第一道曙光、聆聽管絃樂、小提琴，感受一場高山雲海與交響樂交織的極致饗宴；阿里山賓館也宣布，特別推出「曙光日出」一泊二食住房專案，包含祝山線觀日小火車來回車票，更加碼祭出最美日落、雲海窗景客房「雙人住宿券」抽獎活動。
阿里山賓館提到，今年再度配合「2027年阿里山日出印象音樂會」，規劃音樂會限定抽獎活動，祭出獨具阿里山檜木建築空間特色的「貴賓雙人房」住宿券。阿里山賓館朱莉董事長表示，賓館座落於高山森林環繞、群峰連綿的阿里山，每間客房皆擁有獨特且無可取代的山林景致。
今年適逢「阿里山日出印象音樂會」25周年，特別精選承載百年林業文化底蘊、前身為日治時期林場俱樂部「貴賓雙人房」作為抽獎好禮。朱莉董事長進一步表示，「貴賓雙人房」保留檜木建築構造與日式窗櫺特色，推開木窗即可遠眺綿延群峰、壯麗雲海與金色晚霞。
一泊二食還送小火車來回車票
此外，阿里山賓館更安排旅客可以在1月1日清晨更不用人擠人，可從容不迫的搭乘專案內含小火車直達祝山觀日平台，感受音樂會的震撼與第一道曙光感動。欣賞完日出與音樂會後，還能順遊小笠原山觀景台或漫步巨木群步道，傍晚時分散步至鄰近的慈雲寺與步道制高點，看夕陽餘暉灑落翻騰雲海。
嘉義縣文化觀光局推薦，參加「2027年阿里山日出印象音樂會」入住阿里山森林遊樂區中心點旅宿，不僅能輕鬆卡位祝山觀日平台清晨舉辦的交響樂盛宴，在阿里山賓館充滿懷舊氛圍的50年代咖啡館享用咖啡與甜點，感受紅檜木空間的獨特風情。阿里山賓館推薦，若想依體力與回程路線挑選步道，直接走園區內的水山療癒步道，步道沿線保留的舊鐵道遺跡、水山巨木自然景觀與人文故事相互交織。
凡於2027年1月1日起預訂阿里山賓館「曙光日出」專案即贈祝山觀日體驗、依房型人數提供豐盛自助式早餐與晚餐。
2027元旦3天連假，欣賞完「2027年阿里山日出印象音樂會」，想要在阿里山多玩幾天，第二天阿里山國家森林遊樂區出發，回程沿台18線順遊特富野古道，漫步高聳柳杉林與昔日森林鐵道，沿途保留部分舊鐵軌、棧道及橋梁遺跡，兼具自然景觀與林業歷史；若無接駁車，建議從自忠登山口走到 3.7K 處，能輕鬆欣賞最精華的柳杉林景觀。
資訊來源：「慢遊嘉義」臉書粉專
嘉義新飯店「煙波城行阿里山北門館」 正式開幕
另外，煙波國際觀光集團也宣布，即日起正式進軍嘉義旅宿市場，旗下全新據點「煙波城行阿里山北門館」於11月開幕。新館最大特色，是與具有百年歷史的阿里山林業鐵路北門車站共構，讓旅客從住宿空間便能走入嘉義獨特的林業與鐵道文化。全館規劃131間客房，並迎來集團旗下人氣Buffet品牌「莫內饗宴」全台第二間據點。目前房間於煙波城行阿里山北門館官網搶先開賣，並有開幕優惠每房每晚兩人入住，最低3600元起。
煙波國際觀光集團此次首度跨足嘉義，開設「煙波城行阿里山北門館」，煙波集團提到，飯店與百年阿里山林業鐵路北門車站共構，是煙波城行阿里北門館最具代表性的特色。北門車站見證嘉義百年林業發展與阿里山鐵道歷史，承載著城市重要的文化記憶。旅客入住飯店，下樓即可走進百年車站。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年適逢「阿里山日出印象音樂會」25周年，特別精選承載百年林業文化底蘊、前身為日治時期林場俱樂部「貴賓雙人房」作為抽獎好禮。朱莉董事長進一步表示，「貴賓雙人房」保留檜木建築構造與日式窗櫺特色，推開木窗即可遠眺綿延群峰、壯麗雲海與金色晚霞。
此外，阿里山賓館更安排旅客可以在1月1日清晨更不用人擠人，可從容不迫的搭乘專案內含小火車直達祝山觀日平台，感受音樂會的震撼與第一道曙光感動。欣賞完日出與音樂會後，還能順遊小笠原山觀景台或漫步巨木群步道，傍晚時分散步至鄰近的慈雲寺與步道制高點，看夕陽餘暉灑落翻騰雲海。
嘉義縣文化觀光局推薦，參加「2027年阿里山日出印象音樂會」入住阿里山森林遊樂區中心點旅宿，不僅能輕鬆卡位祝山觀日平台清晨舉辦的交響樂盛宴，在阿里山賓館充滿懷舊氛圍的50年代咖啡館享用咖啡與甜點，感受紅檜木空間的獨特風情。阿里山賓館推薦，若想依體力與回程路線挑選步道，直接走園區內的水山療癒步道，步道沿線保留的舊鐵道遺跡、水山巨木自然景觀與人文故事相互交織。
凡於2027年1月1日起預訂阿里山賓館「曙光日出」專案即贈祝山觀日體驗、依房型人數提供豐盛自助式早餐與晚餐。
資訊來源：「慢遊嘉義」臉書粉專
嘉義新飯店「煙波城行阿里山北門館」 正式開幕
另外，煙波國際觀光集團也宣布，即日起正式進軍嘉義旅宿市場，旗下全新據點「煙波城行阿里山北門館」於11月開幕。新館最大特色，是與具有百年歷史的阿里山林業鐵路北門車站共構，讓旅客從住宿空間便能走入嘉義獨特的林業與鐵道文化。全館規劃131間客房，並迎來集團旗下人氣Buffet品牌「莫內饗宴」全台第二間據點。目前房間於煙波城行阿里山北門館官網搶先開賣，並有開幕優惠每房每晚兩人入住，最低3600元起。
煙波國際觀光集團此次首度跨足嘉義，開設「煙波城行阿里山北門館」，煙波集團提到，飯店與百年阿里山林業鐵路北門車站共構，是煙波城行阿里北門館最具代表性的特色。北門車站見證嘉義百年林業發展與阿里山鐵道歷史，承載著城市重要的文化記憶。旅客入住飯店，下樓即可走進百年車站。