NBA美國職籃今（25）日共有3場比賽進行，最大焦點是達拉斯獨行俠作客丹佛金塊的NBA盃分組賽，獨行俠靠著「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）繳出24分、6籃板、12助攻的全能表現，上半場一度取得19分領先，雖然金塊第三節靠布勞恩（Christian Braun）連續三分球追到僅剩4分差，但獨行俠末節重新掌握節奏，終場以120：101大勝金塊，收下4連勝。另外兩場比賽，塞爾提克131：116擊敗巫師，活塞則以104：86擊退魔術。
獨行俠首節打出15：3攻勢 半場19分領先金塊
金塊開賽在主場率先取得5：0領先，但獨行俠隨即展開反擊，馬丁（Caleb Martin）連續投進2記三分球，弗拉格也加入得分行列，替補上陣的華盛頓（P.J. Washington）接連建功，帶領球隊打出15：3攻勢，一舉逆轉比分。
金塊暫停後，約基奇（Nikola Jokic）靠單打暫時止血，不過馬歇爾（Naji Marshall）與華盛頓接連命中三分球，讓獨行俠取得21：12領先。儘管莫瑞（Jamal Murray）與巴格利（Marvin Bagley III）聯手追分，獨行俠仍以24：17結束首節。
第二節金塊持續反撲，瓊斯（Tyus Jones）投進三分球，約翰遜（Cameron Johnson）也靠二次進攻得手，一度將差距縮小至3分。不過華盛頓挺身而出，搭配阿爾達馬（Santi Aldama）外線開火，獨行俠打出10：2攻勢重新拉開比分。
金塊隨後連續投進3記三分球追近，但華盛頓與弗拉格持續得分，獨行俠更在上半場尾聲打出15：0猛烈攻勢，半場以58：39取得19分領先。
布勞恩第三節連進3顆三分球 金塊一度追到只差4分
易籃後，金塊展開猛烈反攻。雖然加福德（Daniel Gafford）先以空中接力灌籃替獨行俠得分，但莫瑞與約翰遜接連命中三分球，約基奇也靠罰球取分，第三節開打約3分鐘，金塊已追至49：62。厄文（Kyrie Irving）隨即投進三分球回應，不過布勞恩逐漸找到外線手感，連續命中3記三分球，第三節剩下5分35秒時，金塊已追至65：71。
加福德雖然再度完成空中接力灌籃止血，但約基奇率隊打出5：1攻勢，將分差進一步縮小至僅剩4分，讓原本大幅落後的金塊重新看見逆轉希望。所幸獨行俠替補球員適時提供火力支援，克萊頓與約翰遜接連命中三分球，讓差距重新回到雙位數。金塊隨後靠德羅展（DeMar DeRozan）完成三分打繼續追趕，但獨行俠仍以84：77結束第三節。
弗拉格末節連續得分接管戰局 獨行俠19分差大勝
第四節，獨行俠沒有讓金塊延續反攻氣勢。馬丁率先命中三分球，帶領球隊打出7：2攻勢，將比分拉開至93：79。金塊靠巴格利二次進攻得手，莫瑞再完成三分打，將比分追至88：97，但弗拉格立即以單打回應，里薩謝（Zaccharie Risacher）也在側翼投進三分球，第四節剩下5分30秒時，獨行俠再以102：88拉開差距。
金塊暫停後進攻仍未見起色，弗拉格接連攻下4分擴大優勢。儘管約基奇完成三分打回應，但弗拉格隨後再以跳投得分，里薩謝也突破上籃得手，幫助獨行俠將比分拉開至112：93。金塊最後階段無力追趕，獨行俠單節打出36：24攻勢，終場以120：101大勝，豪取4連勝，戰績提升至11勝7敗；金塊則中斷3連勝，戰績來到10勝6敗。
弗拉格24分12助攻領軍 約基奇雙十仍難救主
數據方面，弗拉格全場攻下24分、6籃板、12助攻，不僅展現得分能力，也多次透過傳球帶動隊友，在金塊第三節追近比分後，第四節更連續挺身得分，成為獨行俠穩住戰局的重要功臣。華盛頓與馬歇爾各貢獻14分，馬丁、加福德各有13分進帳，里薩謝也拿下12分。
金塊方面，莫瑞攻下全隊最高20分，約基奇繳出18分、11籃板、5助攻，但金塊上半場落後過多，儘管第三節成功反撲，末節仍無法有效限制獨行俠得分。
獨行俠此役團隊籃板數以64：47領先金塊，並送出31次助攻，展現團隊進攻優勢，也讓球隊在NBA盃分組賽取得3勝0敗戰績。
塔圖姆41分率塞爾提克止敗 活塞缺康寧漢仍大勝魔術
🏀 波士頓塞爾提克131：116華盛頓巫師
塞爾提克作客巫師，靠著塔圖姆（Jayson Tatum）火力全開，成功終止4連敗。泰托姆上半場便攻下28分，全場繳出41分、6籃板、8助攻，幫助球隊半場就取得80：49的大幅領先。
儘管巫師第三節展開反攻，但塞爾提克仍守住優勢，以131：116帶走勝利。巫師方面，戴維斯（Anthony Davis）攻下33分、13籃板，仍無法挽回敗局。
🏀 底特律活塞104：86奧蘭多魔術
活塞在主力後衛康寧漢（Cade Cunningham）缺陣的情況下，依舊展現團隊戰力。喬（Isaiah Joe）攻下全隊最高21分，詹金斯（Daniss Jenkins）另有15分進帳。
活塞首節一度落後，但第二節成功壓制魔術進攻，半場反以48：36超前，最終以104：86大勝18分，也讓魔術吞下本屆NBA盃分組賽首敗。
🏀11月25日 NBA今日賽果一覽（台灣時間）
🏀11月26日 NBA明日賽程預告（台灣時間）
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金塊開賽在主場率先取得5：0領先，但獨行俠隨即展開反擊，馬丁（Caleb Martin）連續投進2記三分球，弗拉格也加入得分行列，替補上陣的華盛頓（P.J. Washington）接連建功，帶領球隊打出15：3攻勢，一舉逆轉比分。
金塊暫停後，約基奇（Nikola Jokic）靠單打暫時止血，不過馬歇爾（Naji Marshall）與華盛頓接連命中三分球，讓獨行俠取得21：12領先。儘管莫瑞（Jamal Murray）與巴格利（Marvin Bagley III）聯手追分，獨行俠仍以24：17結束首節。
第二節金塊持續反撲，瓊斯（Tyus Jones）投進三分球，約翰遜（Cameron Johnson）也靠二次進攻得手，一度將差距縮小至3分。不過華盛頓挺身而出，搭配阿爾達馬（Santi Aldama）外線開火，獨行俠打出10：2攻勢重新拉開比分。
金塊隨後連續投進3記三分球追近，但華盛頓與弗拉格持續得分，獨行俠更在上半場尾聲打出15：0猛烈攻勢，半場以58：39取得19分領先。
布勞恩第三節連進3顆三分球 金塊一度追到只差4分
易籃後，金塊展開猛烈反攻。雖然加福德（Daniel Gafford）先以空中接力灌籃替獨行俠得分，但莫瑞與約翰遜接連命中三分球，約基奇也靠罰球取分，第三節開打約3分鐘，金塊已追至49：62。厄文（Kyrie Irving）隨即投進三分球回應，不過布勞恩逐漸找到外線手感，連續命中3記三分球，第三節剩下5分35秒時，金塊已追至65：71。
加福德雖然再度完成空中接力灌籃止血，但約基奇率隊打出5：1攻勢，將分差進一步縮小至僅剩4分，讓原本大幅落後的金塊重新看見逆轉希望。所幸獨行俠替補球員適時提供火力支援，克萊頓與約翰遜接連命中三分球，讓差距重新回到雙位數。金塊隨後靠德羅展（DeMar DeRozan）完成三分打繼續追趕，但獨行俠仍以84：77結束第三節。
弗拉格末節連續得分接管戰局 獨行俠19分差大勝
第四節，獨行俠沒有讓金塊延續反攻氣勢。馬丁率先命中三分球，帶領球隊打出7：2攻勢，將比分拉開至93：79。金塊靠巴格利二次進攻得手，莫瑞再完成三分打，將比分追至88：97，但弗拉格立即以單打回應，里薩謝（Zaccharie Risacher）也在側翼投進三分球，第四節剩下5分30秒時，獨行俠再以102：88拉開差距。
金塊暫停後進攻仍未見起色，弗拉格接連攻下4分擴大優勢。儘管約基奇完成三分打回應，但弗拉格隨後再以跳投得分，里薩謝也突破上籃得手，幫助獨行俠將比分拉開至112：93。金塊最後階段無力追趕，獨行俠單節打出36：24攻勢，終場以120：101大勝，豪取4連勝，戰績提升至11勝7敗；金塊則中斷3連勝，戰績來到10勝6敗。
弗拉格24分12助攻領軍 約基奇雙十仍難救主
數據方面，弗拉格全場攻下24分、6籃板、12助攻，不僅展現得分能力，也多次透過傳球帶動隊友，在金塊第三節追近比分後，第四節更連續挺身得分，成為獨行俠穩住戰局的重要功臣。華盛頓與馬歇爾各貢獻14分，馬丁、加福德各有13分進帳，里薩謝也拿下12分。
金塊方面，莫瑞攻下全隊最高20分，約基奇繳出18分、11籃板、5助攻，但金塊上半場落後過多，儘管第三節成功反撲，末節仍無法有效限制獨行俠得分。
獨行俠此役團隊籃板數以64：47領先金塊，並送出31次助攻，展現團隊進攻優勢，也讓球隊在NBA盃分組賽取得3勝0敗戰績。
🏀 波士頓塞爾提克131：116華盛頓巫師
塞爾提克作客巫師，靠著塔圖姆（Jayson Tatum）火力全開，成功終止4連敗。泰托姆上半場便攻下28分，全場繳出41分、6籃板、8助攻，幫助球隊半場就取得80：49的大幅領先。
儘管巫師第三節展開反攻，但塞爾提克仍守住優勢，以131：116帶走勝利。巫師方面，戴維斯（Anthony Davis）攻下33分、13籃板，仍無法挽回敗局。
活塞在主力後衛康寧漢（Cade Cunningham）缺陣的情況下，依舊展現團隊戰力。喬（Isaiah Joe）攻下全隊最高21分，詹金斯（Daniss Jenkins）另有15分進帳。
活塞首節一度落後，但第二節成功壓制魔術進攻，半場反以48：36超前，最終以104：86大勝18分，也讓魔術吞下本屆NBA盃分組賽首敗。
|客隊
|比分
|主隊
|勝隊表現最佳
|敗隊表現最佳
|達拉斯獨行俠
|120：101
|丹佛金塊
|弗拉格（Cooper Flagg）24分6籃板12助攻
|莫瑞（Jamal Murray）20分；約基奇（Nikola Jokic）18分11籃板5助攻
|波士頓塞爾提克
|131：116
|華盛頓巫師
|塔圖姆（Jayson Tatum）41分6籃板8助攻
|戴維斯（Anthony Davis）33分13籃板
|底特律活塞
|104：86
|奧蘭多魔術
|喬（Isaiah Joe）21分
|巴恩（Desmond Bane）21分5助攻
|開賽時間
|客隊
|主隊
|06：00
|邁阿密熱火
|費城76人
|08：00
|芝加哥公牛
|夏洛特黃蜂
|08：30
|明尼蘇達灰狼
|奧克拉荷馬雷霆
|08：30
|克里夫蘭騎士
|紐約尼克
|09：00
|布魯克林籃網
|密爾瓦基公鹿
|09：00
|洛杉磯快艇
|曼斐斯灰熊
|09：30
|鳳凰城太陽
|休士頓火箭
|11：00
|聖安東尼奧馬刺
|波特蘭拓荒者
|11：00
|沙加緬度國王
|金州勇士