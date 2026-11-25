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客隊 比分 主隊 勝隊表現最佳 敗隊表現最佳 達拉斯獨行俠 120：101 丹佛金塊 弗拉格（Cooper Flagg）24分6籃板12助攻 莫瑞（Jamal Murray）20分；約基奇（Nikola Jokic）18分11籃板5助攻 波士頓塞爾提克 131：116 華盛頓巫師 塔圖姆（Jayson Tatum）41分6籃板8助攻 戴維斯（Anthony Davis）33分13籃板 底特律活塞 104：86 奧蘭多魔術 喬（Isaiah Joe）21分 巴恩（Desmond Bane）21分5助攻

開賽時間 客隊 主隊 06：00 邁阿密熱火 費城76人 08：00 芝加哥公牛 夏洛特黃蜂 08：30 明尼蘇達灰狼 奧克拉荷馬雷霆 08：30 克里夫蘭騎士 紐約尼克 09：00 布魯克林籃網 密爾瓦基公鹿 09：00 洛杉磯快艇 曼斐斯灰熊 09：30 鳳凰城太陽 休士頓火箭 11：00 聖安東尼奧馬刺 波特蘭拓荒者 11：00 沙加緬度國王 金州勇士

NBA美國職籃今（25）日共有3場比賽進行，最大焦點是達拉斯獨行俠作客丹佛金塊的NBA盃分組賽，獨行俠靠著「旗子哥」弗拉格（Cooper Flagg）繳出24分、6籃板、12助攻的全能表現，上半場一度取得19分領先，雖然金塊第三節靠布勞恩（Christian Braun）連續三分球追到僅剩4分差，但獨行俠末節重新掌握節奏，終場以120：101大勝金塊，收下4連勝。另外兩場比賽，塞爾提克131：116擊敗巫師，活塞則以104：86擊退魔術。金塊開賽在主場率先取得5：0領先，但獨行俠隨即展開反擊，馬丁（Caleb Martin）連續投進2記三分球，弗拉格也加入得分行列，替補上陣的華盛頓（P.J. Washington）接連建功，帶領球隊打出15：3攻勢，一舉逆轉比分。金塊暫停後，約基奇（Nikola Jokic）靠單打暫時止血，不過馬歇爾（Naji Marshall）與華盛頓接連命中三分球，讓獨行俠取得21：12領先。儘管莫瑞（Jamal Murray）與巴格利（Marvin Bagley III）聯手追分，獨行俠仍以24：17結束首節。第二節金塊持續反撲，瓊斯（Tyus Jones）投進三分球，約翰遜（Cameron Johnson）也靠二次進攻得手，一度將差距縮小至3分。不過華盛頓挺身而出，搭配阿爾達馬（Santi Aldama）外線開火，獨行俠打出10：2攻勢重新拉開比分。金塊隨後連續投進3記三分球追近，但華盛頓與弗拉格持續得分，獨行俠更在上半場尾聲打出15：0猛烈攻勢，半場以58：39取得19分領先。易籃後，金塊展開猛烈反攻。雖然加福德（Daniel Gafford）先以空中接力灌籃替獨行俠得分，但莫瑞與約翰遜接連命中三分球，約基奇也靠罰球取分，第三節開打約3分鐘，金塊已追至49：62。厄文（Kyrie Irving）隨即投進三分球回應，不過布勞恩逐漸找到外線手感，連續命中3記三分球，第三節剩下5分35秒時，金塊已追至65：71。加福德雖然再度完成空中接力灌籃止血，但約基奇率隊打出5：1攻勢，將分差進一步縮小至僅剩4分，讓原本大幅落後的金塊重新看見逆轉希望。所幸獨行俠替補球員適時提供火力支援，克萊頓與約翰遜接連命中三分球，讓差距重新回到雙位數。金塊隨後靠德羅展（DeMar DeRozan）完成三分打繼續追趕，但獨行俠仍以84：77結束第三節。第四節，獨行俠沒有讓金塊延續反攻氣勢。馬丁率先命中三分球，帶領球隊打出7：2攻勢，將比分拉開至93：79。金塊靠巴格利二次進攻得手，莫瑞再完成三分打，將比分追至88：97，但弗拉格立即以單打回應，里薩謝（Zaccharie Risacher）也在側翼投進三分球，第四節剩下5分30秒時，獨行俠再以102：88拉開差距。金塊暫停後進攻仍未見起色，弗拉格接連攻下4分擴大優勢。儘管約基奇完成三分打回應，但弗拉格隨後再以跳投得分，里薩謝也突破上籃得手，幫助獨行俠將比分拉開至112：93。金塊最後階段無力追趕，獨行俠單節打出36：24攻勢，終場以120：101大勝，豪取4連勝，戰績提升至11勝7敗；金塊則中斷3連勝，戰績來到10勝6敗。數據方面，弗拉格全場攻下24分、6籃板、12助攻，不僅展現得分能力，也多次透過傳球帶動隊友，在金塊第三節追近比分後，第四節更連續挺身得分，成為獨行俠穩住戰局的重要功臣。華盛頓與馬歇爾各貢獻14分，馬丁、加福德各有13分進帳，里薩謝也拿下12分。金塊方面，莫瑞攻下全隊最高20分，約基奇繳出18分、11籃板、5助攻，但金塊上半場落後過多，儘管第三節成功反撲，末節仍無法有效限制獨行俠得分。獨行俠此役團隊籃板數以64：47領先金塊，並送出31次助攻，展現團隊進攻優勢，也讓球隊在NBA盃分組賽取得3勝0敗戰績。塞爾提克作客巫師，靠著（Jayson Tatum）火力全開，成功終止4連敗。泰托姆上半場便攻下28分，全場繳出41分、6籃板、8助攻，幫助球隊半場就取得80：49的大幅領先。儘管巫師第三節展開反攻，但塞爾提克仍守住優勢，以131：116帶走勝利。巫師方面，戴維斯（Anthony Davis）攻下33分、13籃板，仍無法挽回敗局。活塞在主力後衛康寧漢（Cade Cunningham）缺陣的情況下，依舊展現團隊戰力。喬（Isaiah Joe）攻下全隊最高21分，詹金斯（Daniss Jenkins）另有15分進帳。活塞首節一度落後，但第二節成功壓制魔術進攻，半場反以48：36超前，最終以104：86大勝18分，也讓魔術吞下本屆NBA盃分組賽首敗。