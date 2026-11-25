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曾連奪倫敦、里約、東京三屆奧運女團獎牌的前日本桌球一姐石川佳純，今（25）日無預警在個人社群拋出紅色炸彈，正式宣布與交往一段時間的男友登記結婚。她雖然並未公開丈夫的具體身分，但消息一出立刻引爆球迷熱議，不少人也翻出她過去在電視節目上公開的「理想型條件」，以及當年對中國桌球傳奇馬龍毫無掩飾的迷妹往事。石川佳純今天透過社群平台發布親筆風格的結婚聲明，感性寫道：「我很高興地宣布，我已經和交往一段時間的男友結婚了。在相處的過程中，我意識到我想和他共度餘生。」她說兩人雖然還不夠成熟，但希望能無論何時都互相扶持、共同度過難關，建立一個充滿歡笑的幸福家庭，同時也感謝從小支持她的球迷，承諾未來會繼續推廣桌球與各項運動的魅力。事實上，石川佳純現役時期幾乎全心投入賽場，2017年受訪時曾直言「想結婚但沒計畫，東京奧運前不會考慮」。直到2023年宣布高掛球拍、轉型體育主播與賽評後，她才在個人YouTube頻道鬆口想婚念頭，並立下「5年內努力結婚」的目標。去年12月她登上富士電視台節目《ぽかぽか》時，還自嘲期限已縮水成「3年內」，如今趕在退役滿3年之際順利兌現當初的5年承諾。至於神秘新郎究竟具備什麼特質能擄獲女神芳心？石川佳純去年在節目上就曾親口揭曉理想型條件，直言自己偏愛 「能一起運動、喜歡運動的人」，以及 「個性穩重且具幽默感的人」，如今真的找到了真命天子。隨著石川佳純正式升格人妻，她過去與中國傳奇名將馬龍的經典互動也再被翻出。石川佳純在現役時期曾多次在受訪時大方表達對馬龍的欣賞，不僅視他為偶像，還曾公開許願「希望有機會能和馬龍搭檔打混雙」，純真又直接的反應在當時圈粉無數。即便馬龍早在2017年便與妻子夏露步入禮堂，兩人依舊維持良好的跨國友誼。2024年巴黎奧運期間，擔任富士電視台特派記者的石川佳純在女團決賽後於採訪區巧遇馬龍，還特地請中國名將陳夢幫忙轉交奧運徽章，隨後兩人更當面寒暄並互贈小禮物，這段互動至今仍讓許多桌球迷津津樂道。如今33歲的石川佳純也迎來人生新篇章，收穫全網滿滿祝福。