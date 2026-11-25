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台北股市今（25）日遭遇劇烈賣壓，加權指數終場收在38,195.43點，下跌1,926.92點，跌幅4.80%，成交金額達1兆1,881.99億元。大盤早盤以39,983.91點開出，盤中最低一度下探36,681.90點，重挫逾3,400點，隨後跌勢收斂，終場仍大跌近2,000點。台積電終場下跌80元來到2150元，跌幅3.59％。回顧前一交易日（24日），台股大漲3,310.46點，收在40,122.35點，漲幅8.99%，創下史上最大單日收盤漲點紀錄。不料僅隔一個交易日，市場便出現劇烈反轉，從前一日強勢反彈轉為大幅修正。今日開盤後賣壓快速擴大，加權指數開盤及盤中最高均為39,983.91點，隨後一路走低，最低下探36,681.90點，較前一交易日收盤下跌3,440.45點，盤中跌幅約8.57%，一度摜破3萬7000點關卡。本日成交金額達1兆1,881.99億元，市場交易規模維持高檔。後續仍須觀察大型權值股表現、外資動向及市場資金流向，才能進一步判斷台股短線走勢。