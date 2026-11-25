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民進黨台北市長候選人沈伯洋近日接受美國《時代雜誌》專訪，他表示，台北要建立城市韌性、促進繁榮，並把握輝達進駐帶來的發展機會，打造對人才友善的城市，完善租金、能源及法規等條件，向國際企業傳達「台北已經準備好」的訊息。競辦則表示，台北市長選戰吸引數家外媒關心，更有多位外交官將赴沈伯洋開票之夜觀摩台灣民主。根據《時代雜誌》報導，台北市長選舉已成為觀察全國政治氛圍的重要指標，對於最優先解決台北的議題，沈伯洋指出，交通、環境衛生都很重要，但同時城市必須要有韌性，才能減少孤獨感、建立社區連結，面對各種狀況都能團結，城市才能長久繁榮。《時代雜誌》也關心台灣與中國的交流與影響等，沈伯洋直言，維持台灣在全球科技生態系中的領先地位，對台灣安全非常重要，輝達（Nvidia）的新全球總部即將進駐北台北，未來將聚集許多人才，台北必須成為對人才友善的城市，並向世界的企業傳達「台北已經準備好」的訊息，提供租金、能源及法規等各項條件，創造年輕世代和工程師投入AI領域的機會。至於若未來當選台北市長，是否仍會推動與雙城論壇？沈伯洋說，雙城論壇往往只是雙方坐下來宣讀備忘錄、拍幾張好看的照片，並沒有實質貢獻，並不主張全面切斷交流，但交流必須有效且讓更多人參與，同時台北作為首都應該和中國首都北京舉辦論壇，此外還應該與各國其他城市建立合作。沈伯洋競辦表示，台北市長選戰受到國際關注，包括BBC、路透社、法新社、《時代雜誌》及新加坡《海峽時報》等外媒報導外，也將有多位外交官赴沈伯洋開票之夜觀摩，觀察台灣的民主選舉。