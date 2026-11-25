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◼︎新北市12月1日停水範圍

▲新北市12月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市12月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市12月1日停水範圍

▲桃園市12月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市12月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市12月1日停水範圍

▲台南市12月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣12月1日停水範圍

▲宜蘭縣12月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣12月1日停水範圍

▲雲林縣12月1日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，12月1日（週二）以及總共5縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、檢漏作業等，在樹林、龜山等地還有長達30小時的停水事件。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市12月1日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。🕦影響時間：12月1日22時至3日04時(共30小時)停水原因：汰換管線工程停水施工。📍停水地區(1)鶯歌區：全區。(2)樹林區：樂山里(中山路三段154-1號至210號雙號、信和街、民和街、德和街、吉祥街、中和街)、西園里(西圳街二段、柑園街二段)以上均含周邊巷弄。(3)三峽區：龍恩里(隆恩街)、鳶山里(復興路480巷)以上均含周邊巷弄。🕦影響時間：12月1日22時至3日04時(共30小時)停水原因：汰換管線工程停水施工。📍停水地區樹林區：中山路三段154-1號至210號雙號側、信和街、民和街、德和街、吉祥街、中和街。(以上均含巷弄)🕦影響時間：12月1日22時至3日04時(共30小時)停水原因：汰換管線工程停水施工。📍停水地區(1)八德區：大明里(華安街、興隆街、桃鶯路(新鳳公園往鶯歌方向)、福德一路)、大發里(福德一路、後庄街52號~166號)以上均含周邊巷弄。(2)龜山區：山頂里(宏德新村)以上均含周邊巷弄。🕦影響時間：12月1日09時至15時(共6小時)停水原因：加壓站高低壓電氣設備檢驗。📍停水地區龜山區：大同里/福源里/兔坑里、大同路、明德路、德明路、明成街、綠野一街至綠野三街、湖山街、海萍路(以上均含巷弄街)🕦影響時間：12月1日09時至18時(共9小時)停水原因：汰換管線。📍停水地區山上區：山上里。🕦影響時間：12月1日13時至17時(共4小時)停水原因：汰換管線。📍停水地區壯圍鄉：東港路一段186巷12弄/壯圍鄉/中央路二段355巷/中央路二段355巷18弄/中央路二段355巷26弄等周邊。🕦影響時間：12月1日08時至18時(共10小時)停水原因：汰換管線工程停水施工。📍停水地區口湖鄉：三民路、中正路、中正路二段、信義路、口湖交流道、台興路、和平路、慈愛路、正義路、民主路、民治路、海豐路、興港路、蚶子寮路、西部濱海公路、西部濱海快速公路、養魚路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。