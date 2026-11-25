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中央中央政治局委員、上海市委書記陳吉寧24日晚間因「涉嫌嚴重違紀違法」落馬，引起極大關注。上海市委書記被視為中共接班梯隊，國民黨主席鄭麗文今年訪中時曾與他會面。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析，習近平個人對於其他人極度的不信任，而且也沒有分權的跡象，以拖待變來處理接班問題。新華社報導稱，陳吉寧涉嫌嚴重違紀違法，正接受中共中央紀委國家監委審查調查。1964年出生的陳吉寧擁有英國帝國理工學院博士學位，專業領域是環境系統分析，返回中國後在北京清華大學任教，後升任校長。2015年進入政治核心圈，轉任中國環保部長，2017年升任北京市長，2022年中共20大晉升政治局委員兼任上海市委書記。國民黨主席鄭麗文今年4月訪中時曾由陳吉寧接待，鄭麗文返台後大讚對方一直在幫她想台灣怎麼辦，每一字都在解答她的問題。葉耀元提到，權力越集中的政權，執政者越難確定接班人。因為當權力過度集中在獨裁者個人的身上時，其他人如果想要爭就會被當作擁有背刺的意圖，直接被消失。換言之，這就是棒打出頭鳥；朕沒有給你的你不能爭。葉耀元指出，習近平個人對於其他人極度的不信任，而且也沒有分權的跡象。是此，除非他今天健康狀況真的出現了嚴重的問題，否則他應該會以拖待變的方式來處理接班梯隊。最後，葉耀元分析，目前中國的經濟低迷，習近平沒辦法靠著經濟紅利來維繫自己的政權合法性，所以只能用監控維權的高壓統治才能確保自己的政權穩定。但這種做法短時間或許效果很好，但長時間必然造成民怨四起。中共不願意走上民主化這條道路才是問題的核心。