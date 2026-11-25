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台北市長選戰進入最後倒數，國民黨候選人蔣萬安、民進黨候選人沈伯洋積極爭取上屆投給黃珊珊的選民支持，也讓她近期動向格外受到關注。黃珊珊今（25）日突然分享人生體悟，從知名漢堡品牌Shake Shack的創業故事談起，強調人生重要的不是追求多麼遠大的目標，而是把每天遇到的小事做好，並強調：「小事沒有做好，累積久了，也會變成大問題。」「做好每一件小事，才是最重要的事。」黃珊珊提到，Shake Shack的創業故事讓她有所感觸，人生真正的考驗，往往不是那些偶爾才遇到的大事，而是每天不斷重複的小事。該回的電話，有沒有回；答應別人的事，有沒有做到；一份文件送出去以前，有沒有再看一遍；別人說話的時候，有沒有真的在聽；跟家人在一起的時候，有沒有好好陪伴。黃珊珊透露，自己以前總覺得，只要方向正確，就應該趕快往前走。事情很多、時間很少，大目標都來不及完成了，哪有時間一直停在小地方？現在回頭看，才知道很多事情最後沒有做好，不一定是方向錯了，而是過程裡有一些小地方被忽略了，「小事沒有做好，累積久了，也會變成大問題」。黃珊珊續指，相反地，每天把眼前的一件事做好，看起來好像走得很慢，時間久了，卻會走得很遠。這半年，讓自己的腳步慢下來，搞清楚哪些事情值得花時間，哪些事情既然要做，就不要隨便。她表示，工作還是很多，想做的事情也不少，但慢慢學會，不必急著一次完成所有事情，先把今天應該做的事做好，把答應別人的事做好，把自己選擇的生活過好。「一個人能不能完成大事，有時候不是看他說了多遠的理想，而是看他願不願意，日復一日，把沒有人注意的小事做好。」黃珊珊強調，因為所有重要的事，都是從小事開始的。做好每一件小事，才是最重要的事。最後，她在文末獻上金句：「每一天做好三件事就好。」也引來外界再度與台北市長選戰聯想在一起。