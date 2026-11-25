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「北一女神」蔡瑞雪昨（24）日公開婚訊，證實已於10月與醫美醫師蔡沁晁結婚。婚訊曝光後，一名二手車商在Threads發文，回顧今年4月替蔡沁晁交車的經過，還貼出兩人當時拍攝的影片。原本是想分享和蔡沁晁相處的印象，沒想到網友一眼就注意到，兩人站在黑色轎車前拍片時，後方就是一輛920公車，質疑他們為了拍片占用公車停靠區，再度引來一片罵聲。二手車商在文中透露，今年4月曾賣車給蔡沁晁，交車當下是他主動提出拍影片的想法，蔡沁晁也爽快答應。他形容蔡沁晁「本人真的超帥又沒距離感」，看見結婚新聞後，還在貼文寫下：「只能說活該他成功，太勝利了⋯」沒想到影片公開後，留言區討論的焦點全落在車子停的位置。從車商公開的畫面可見，蔡沁晁和車商站在一輛亮著車燈的黑色轎車前拍攝，後方一輛公車的路線顯示牌亮著「920」，另一個鏡頭也拍到路面有公車停靠區的標線。網友紛紛留言：「公車就在後面還擋在那拍片也是」、「好啦為什麼要在公車停靠區違停拍攝」、「違停在公車專用區還敢發出來」。也有人拿車商的「太勝利了」反諷，留言說：「連後面的920公車都為了他把公車站讓給他拍片」。