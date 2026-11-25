Netflix燒腦綜藝《魔鬼的計謀3》近期熱播，張東民、洪榛浩、河錫辰及上季冠軍鄭泫揆等16名腦力高手同場競賽，節目中的益智關卡也讓觀眾看得欲罷不能。近日有Threads網友發揮創意，自製粉絲遊戲網站，將節目中的挑戰搬到線上，目前已有數長方形、記憶撲克、圍籬笆、牆壁圍棋2等9款遊戲，還能自行開房邀朋友同樂，消息曝光後立即爆紅，吸引大量台灣、韓國等各國玩家加入，並敲碗更多關卡。
《魔鬼的計謀3》粉絲遊戲網站爆紅！9款關卡免費玩 還能揪友對戰
一名網友日前在Threads分享，自己因為喜歡《魔鬼的計謀》，便動手製作粉絲遊戲網站，並持續更新遊戲內容。網站開放後，陸續有不同國家的玩家加入，其中以台灣、韓國網友占比最大，讓原PO開心表示：「謝謝大家玩得這麼開心，我自己有時候也會進房間一起玩，真的超好玩欸。」
《NOWNEWS》記者實際進入網站遊玩後發現，除了重現《魔鬼的計謀3》的遊戲內容，也收錄前幾季部分關卡，玩家還能自行建立房間，邀請朋友一起挑戰。目前網站共有9款遊戲，包含「數長方形」、「俄羅斯輪盤」、「記憶撲克」、「沉重的3」、「圍籬笆」、「數方塊」、「小豬撲滿」、「算式高低」、「牆壁圍棋2」。
消息曝光後，不少節目粉絲紛紛留言讚嘆，直呼「我還沒搞懂遊戲規則的時候已經有人做出來了」、「有考慮參加魔鬼4嗎，太厲害了」、「拜託請繼續更新，好喜歡玩這種遊戲，太感謝你了神人」、「把喜歡的節目做成能和大家一起玩的遊戲，這行動力很強」，也有人大讚「你是天才吧」、「超讚，我每天玩，謝謝創建這個網站給大家」。
也有觀眾開始許願，希望能玩到節目中曾出現的經典關卡，「求第一季，讓等式最接近1的那個遊戲」、「想參加牆壁圍棋2！謝謝你」、「敲碗第一季的盲五子旗、四人三子旗和九子旗＋第二季的騎士巡遊」。
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一名網友日前在Threads分享，自己因為喜歡《魔鬼的計謀》，便動手製作粉絲遊戲網站，並持續更新遊戲內容。網站開放後，陸續有不同國家的玩家加入，其中以台灣、韓國網友占比最大，讓原PO開心表示：「謝謝大家玩得這麼開心，我自己有時候也會進房間一起玩，真的超好玩欸。」
《NOWNEWS》記者實際進入網站遊玩後發現，除了重現《魔鬼的計謀3》的遊戲內容，也收錄前幾季部分關卡，玩家還能自行建立房間，邀請朋友一起挑戰。目前網站共有9款遊戲，包含「數長方形」、「俄羅斯輪盤」、「記憶撲克」、「沉重的3」、「圍籬笆」、「數方塊」、「小豬撲滿」、「算式高低」、「牆壁圍棋2」。
也有觀眾開始許願，希望能玩到節目中曾出現的經典關卡，「求第一季，讓等式最接近1的那個遊戲」、「想參加牆壁圍棋2！謝謝你」、「敲碗第一季的盲五子旗、四人三子旗和九子旗＋第二季的騎士巡遊」。