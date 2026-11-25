曾推出人氣遊戲《不同的冬天》的日本獨立遊戲開發者 tokoronyori，近日公開全新作品《renal spring: Focus as a Kidney》，這次玩家不再扮演冒險者，而是直接化身「狗狗的腎臟」！只要在現實生活中工作、讀書或閱讀，就能將專注時間轉換成腎臟的工作量，幫助狗狗過濾體內毒素、恢復活力。更特別的是，遊戲還有一名與現實時間同步生活的老人，玩家可以一邊忙自己的事，一邊看著老人與狗狗的療癒日常。遊戲預計2027年初在 Steam 推出，目前已開放加入願望清單。
《不同的冬天》開發者推新作！玩家變成狗狗的腎臟
《renal spring: Focus as a Kidney》是一款結合時間管理與療癒元素的桌面專注遊戲，遊戲開場就以一句「你好，你是狗狗的腎臟。」向玩家打招呼。遊戲玩法也很簡單，玩家只要啟動計時器，開始處理現實中的工作、課業或閱讀，累積的專注時間就會轉換成腎臟工作量，協助狗狗過濾體內毒素，讓牠逐漸恢復活力。
不過，玩家也不用擔心自己偷懶會害狗狗出事，開發者特別強調，「就算放著不管，狗狗也不會死。」 因此不需要為了照顧狗狗而感到壓力，反而可以透過遊戲陪伴自己完成每天的目標。
老人早上5點起床、晚上10點睡覺！還能解鎖28張回憶照片
除了幫狗狗維持健康，遊戲還有與現實時間同步的生活系統。老人每天早上5點起床，煮咖啡、照顧牲畜、製作起司、劈柴，直到晚上10點才睡覺，狗狗也會在一旁活動。隨著時間變化，遊戲場景與環境音也會跟著改變，讓玩家一邊工作，一邊欣賞老人與狗狗的療癒日常。
遊戲視窗可自由調整大小及擺放位置，還能設定作息時差，讓夜貓族也能欣賞白天的場景。另外，隨著工作時間累積，玩家還能解鎖28張橫跨1950年至2020年的老照片，逐步了解老人過往的生活故事。
番茄鐘、待辦清單一次滿足！2027年初 Steam 推出
《renal spring: Focus as a Kidney》預計2027年初推出，目前已開放 Steam 商店頁面，玩家可先加入願望清單。遊戲中也加入不少實用的工作管理功能，包括番茄鐘、倒數計時與碼錶3種模式，還能設定每日工作目標，依照自己的生活習慣調整難度。
遊戲內建的「目前待辦」最多能記錄10項任務，「每日筆記」則會保存工作時間、完成事項及書寫內容，另外還有「自由書寫」功能，方便玩家隨時記下想法。音樂方面，玩家可以選擇不同卡帶播放音樂，甚至能切換A面、B面，也能關閉音樂，只聽森林環境音及老人、狗狗的生活聲響。
開發者 tokoronyori 過去曾推出《不同的冬天》、《不同的星球》等作品，也曾製作必須等待現實時間經過7天，以及只有現實世界下雨時才能遊玩的特殊遊戲。這次新作同樣延續將現實生活與遊戲結合的創作特色。
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《renal spring: Focus as a Kidney》是一款結合時間管理與療癒元素的桌面專注遊戲，遊戲開場就以一句「你好，你是狗狗的腎臟。」向玩家打招呼。遊戲玩法也很簡單，玩家只要啟動計時器，開始處理現實中的工作、課業或閱讀，累積的專注時間就會轉換成腎臟工作量，協助狗狗過濾體內毒素，讓牠逐漸恢復活力。
不過，玩家也不用擔心自己偷懶會害狗狗出事，開發者特別強調，「就算放著不管，狗狗也不會死。」 因此不需要為了照顧狗狗而感到壓力，反而可以透過遊戲陪伴自己完成每天的目標。
除了幫狗狗維持健康，遊戲還有與現實時間同步的生活系統。老人每天早上5點起床，煮咖啡、照顧牲畜、製作起司、劈柴，直到晚上10點才睡覺，狗狗也會在一旁活動。隨著時間變化，遊戲場景與環境音也會跟著改變，讓玩家一邊工作，一邊欣賞老人與狗狗的療癒日常。
遊戲視窗可自由調整大小及擺放位置，還能設定作息時差，讓夜貓族也能欣賞白天的場景。另外，隨著工作時間累積，玩家還能解鎖28張橫跨1950年至2020年的老照片，逐步了解老人過往的生活故事。
《renal spring: Focus as a Kidney》預計2027年初推出，目前已開放 Steam 商店頁面，玩家可先加入願望清單。遊戲中也加入不少實用的工作管理功能，包括番茄鐘、倒數計時與碼錶3種模式，還能設定每日工作目標，依照自己的生活習慣調整難度。
遊戲內建的「目前待辦」最多能記錄10項任務，「每日筆記」則會保存工作時間、完成事項及書寫內容，另外還有「自由書寫」功能，方便玩家隨時記下想法。音樂方面，玩家可以選擇不同卡帶播放音樂，甚至能切換A面、B面，也能關閉音樂，只聽森林環境音及老人、狗狗的生活聲響。
開發者 tokoronyori 過去曾推出《不同的冬天》、《不同的星球》等作品，也曾製作必須等待現實時間經過7天，以及只有現實世界下雨時才能遊玩的特殊遊戲。這次新作同樣延續將現實生活與遊戲結合的創作特色。