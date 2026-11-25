統一發票9月、10月今（25）日下午1時30分開出中獎號碼，萊爾富本期開出1張頭獎20萬元幸運發票，這位幸運消費者隨手購買泡麵與飲料，就一舉抱走20萬元頭獎。
萊爾富表示，本期幸運之神降臨台中市的「沙鹿保成店」，這位幸運消費者當時僅花費148元，購買奧利多水與滿漢大餐泡麵，就幸運中獎20萬元 !萊爾富也呼籲，中獎民眾記得留意兌獎期限，別讓財神爺擦身而過，把握機會將好運真正帶回家。
統一發票9月、10月開獎了！完整獎號一次看
📌特別獎號碼：97606522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：76160702
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：02096005、28745017、76740352
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
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📌特別獎號碼：97606522
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：76160702
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：02096005、28745017、76740352
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。