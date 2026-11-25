我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一發票9月、10月今（25）日下午1時30分開出中獎號碼，7-11本期開出4張千萬特別獎。（圖／7-11提供）

▲統一發票9月、10月中獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）

統一發票9月、10月今（25）日下午1時30分開出中獎號碼，7-11本期開出4張千萬特別獎、3張2百萬特獎、5張雲端發票專屬獎1百萬，共有12名幸運兒成為百萬富翁。大獎名單中有1位幸運兒只花10元購買統一飲品就中千萬元，另有兩名幸運兒也只花20元買飲品皆中獎千萬元。4位消費者獲得千萬大獎：一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN信陽門市花10元購買統一飲品；一人在台中市西屯區的7-ELEVEN逢大一門市花231元購買麵包、純喫茶、熱壓土司等；一人在台北市中正區的7-ELEVEN北捷門市花20元購買飲品；一人在新竹市東區的7-ELEVEN南衫門市花20元購買飲品。3位獲得2百萬特獎：一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN群創門市花105元購買奶茶、鮮食；一人在彰化縣員林市的7-ELEVEN日泰門市花110元購買民生用品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN祥櫂門市花44元購買零食。5位雲端發票專屬獎1百萬得主：一人在基隆市安樂區的7-ELEVEN新武嶺門市花56元購買優格；一人在桃園市蘆竹區的7-ELEVEN頂社門市花100元購買CITY CAFE；一人在苗栗縣苗栗市的7-ELEVEN苗栗台鐵門市花10元購買統一飲品；一人在桃園市龜山區的7-ELEVEN長慶門市花74元購買零食；一人在桃園市八德區的7-ELEVEN麻園門市花154元購買鮮食與CITY CAFE。📌特別獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。📌特獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。📌頭獎號碼：同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。