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「雲林外孫媳」石舫亘助陣 張嘉郡盼未來多帶三寶返鄉

虎尾天后宮上香祈福 互贈競選小物加油打氣

盼深化台北、雲林交流 借鏡蔣萬安市政經驗

選戰進入倒數72小時，雲林外孫媳、台北市長蔣萬安夫人石舫亘今（25）日南下雲林，陪雲林縣長候選人張嘉郡前往虎尾早市拜票，獲得民眾與攤商的熱烈歡迎，不少民眾握手、合照，幫張嘉郡與蔣萬安加油，也給張嘉郡與石舫亘熱情擁抱。張嘉郡表示，今天的行程別具意義，因為蔣萬安是雲林外孫，石舫亘算是外孫媳婦回鄉，希望未來有機會能多帶三寶回來雲林走走。這趟拜票之旅，張嘉郡也特地抽空帶石舫亘到蔣萬安的外婆家建國眷村。張嘉郡與石舫亘一早先到虎尾天后宮上香祈福，彼此加油打氣，交換競選小物，張嘉郡送給石舫亘一組匹克球拍與「暖心雲」抱枕，石舫亘則是回贈「安心大禮包」，包括台北安可棒球帽、T恤、飄帶、安心貼紙、帆布環保袋及NFC卡帶鑰匙圈。接著張嘉郡與石舫亘兩人展開虎尾早市與中正路沿街的拜票，不少民眾主動上前握手、合照，加油聲此起彼落，更有攤商老闆送上蒜頭，象徵「凍蒜」祝福。民眾也爭相索取「安心飄帶」，拿到後立刻綁在身上或裝飾車輛，讓石舫亘直呼「大家好熱情！」，安心飄帶也很快就索取一空，展現蔣萬安的高人氣。拜票途中，有位阿嬤緊握石舫亘的手，開心分享孫女非常喜歡蔣萬安，還特地打算請假返鄉投票，一位服飾店老闆娘看到石舫亘，更是熱情地牽起她的手，直接邀進店裡，也向客人大力推薦張嘉郡。張嘉郡指出，台北與雲林各有不同的城市條件與發展特色，但在城市治理上，都有許多可以交流學習的地方，蔣萬安在台北的施政經驗，值得雲林借鏡，未來希望深化兩地交流，分享彼此的好經驗、串聯地方資源，讓更多台北民眾認識雲林的農業實力、文化底蘊與觀光魅力。