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童子瑋陣營「不回應」 王鴻薇批迴避具體疑點

批民進黨助選時全黨出動 碰到論文爭議卻集體噤聲

再追誠信問題 謝國樑競辦要求童子瑋向市民正面說明

基隆市長謝國樑今（25）日持續展開車隊掃街，立法委員王鴻薇陪同向沿途市民問候、爭取支持。針對童子瑋論文涉嫌抄襲爭議，王鴻薇怒批，童子瑋迴避論文疑點，民進黨內人士也三緘其口，連兩任黨主席都來站台，卻不敢替他的論文背書，從候選人到提名政黨，都在逃避應有的說明責任。面對媒體追問，童子瑋陣營日前以「不回應」答覆。王鴻薇直言，外界提出的具體疑點，童子瑋究竟哪一項能反駁、哪一項能說明，至今仍不願正面回答，只想用「不回應」擋掉追問，這樣的態度就是「做賊心虛」。選舉期間不斷要求市民信任，受到檢驗時卻選擇閃躲，暴露的正是誠信與擔當不足。賴清德、蔡英文日前共同替童子瑋站台助選。王鴻薇批評，民進黨兩任主席都願意出面推薦童子瑋，卻不敢針對論文疑點替他背書；台上大力拉票，對論文卻避而不談，再高規格的站台，也掩蓋不了候選人拒絕正面回答的問題。對於民進黨內人士的態度，王鴻薇質疑，助選時人人願意替童子瑋說好話，碰到論文爭議卻全黨三緘其口，沒有人願意就具體疑點提出說明。既然要向基隆市民推薦這位候選人，就有責任面對他的誠信爭議，不能拉票時全黨出動，遇到問題卻集體噤聲，把責任推得一乾二淨。謝國樑競選辦公室強調，童子瑋一面要求市民信任，一面對具體疑點拒絕回答，這種遇到問題就閃躲、面對責任就逃避的態度，暴露的正是人格操守上的嚴重缺失。民進黨全力替他站台，卻對論文爭議集體噤聲，同樣必須為自己提名、推薦的候選人負責。誠信與擔當是擔任市長最基本的資格，連正面接受檢驗、向市民說清楚都做不到，就沒有資格要求市民把基隆的未來交到他手上。