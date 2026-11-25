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想爬山運動不必再長途跋涉深入山區，下班、課餘時間就能就近達標。繼去年「心動一號健走」廣受好評後，台中市政府觀光旅遊局風景區管理所今年鎖定最貼近北屯生活圈的大坑11號步道，推出「2026大坑心動1+1」活動，結合登山健行與免費健康檢測。透過中臺科技大學專業團隊現場實測證實，全長約1公里的11號步道，僅需35分鐘登頂就能讓心率達到130下的理想運動強度，效果與去年1號步道相當，讓忙碌的上班族與學生能自由選擇走一趟或連走兩趟，隨時開啟高效微運動。觀旅局表示，大坑11號步道位於中臺科大後方，是大坑步道群中最貼近市區的路線之一，民眾無須大費周章規劃整天行程。此次實測展現了短程步道「時間少走一趟、時間多連走兩趟」的彈性優勢，無論是想利用零碎時間流汗的通勤族，或是剛開始培養運動習慣的市民，都能輕鬆將登山融入日常生活。中臺科大醫學檢驗生物技術系黃鉉瑋博士研究團隊指出，參與者自起點出發約35分鐘即可登頂，超過8成民眾的平均心率由每分鐘約90下提升至130下的理想目標區間，就連平常少有登山習慣的民眾也有同等比例達標；此外，全程血氧飽和度平均維持在96%以上，顯示11號步道兼具安全性與高效率的運動強度。研究團隊進一步比對去年數據，1號步道平均需花費1.5小時登頂，山頂平均心率同為130下；而11號步道來回一趟僅需約1小時，若連走兩趟，運動總時數便與走一趟1號步道相當。團隊也特別提醒，參與者返抵山下時平均心率仍約120下，顯示「下山同樣在運動」，且下山後休息時間越長、心率恢復越佳，建議民眾下山後先坐下休息幾分鐘並補充水分再離開，年長者及心血管疾病患者則應視身體狀況量力而為。風管所最後提醒，近期颱風過後，大坑11號步道狀況良好、可正常通行，但秋季竹林段落葉較多，雨後路面易濕滑，健行時請放慢腳步；另大坑2號及3-1號步道目前仍封閉施工中，呼籲遊客切勿擅闖或破壞警示設施，以維自身安全與工程進度。