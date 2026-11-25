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台中市陳姓男子涉嫌因故與妻子發生爭執，竟於妻子平日飲用的酒瓶內摻入高毒性的工業用甲醇，導致妻子飲用後甲醇中毒，昏迷一個多月，最後仍於去年12月27日死亡。台中地檢署偵查終結，認定陳男涉犯殺人罪，今天（25日）依殺人罪提起公訴，並因屬國民法官法適用案件，移送台中地方法院審理。檢方調查，死者廖姓女子於去年11月14日出現頭暈、頭痛及視力模糊等症狀，送醫後確診為甲醇中毒，之後持續昏迷，經搶救仍於12月27日宣告不治。檢方相驗時發現死因有疑點，因此由前檢察官郭逵與檢察官翁嘉隆共同指揮專案小組深入追查。專案小組查出，陳男疑因與妻子發生爭執，於去年11月7日凌晨透過網路購物平台訂購一桶甲醇，並於11月13日晚間將甲醇摻入妻子平日飲用的酒瓶內，廖女飲用後因此中毒，最終死亡。檢警於今年8月8日持台中地院核發的搜索票前往陳男住處搜索，查扣手機等相關證物，並於8月10日向法院聲請羈押及禁止接見、通信獲准。全案經檢察官翁嘉隆偵查終結，認定陳男涉嫌刑法殺人罪，另涉及家庭暴力犯罪，依法提起公訴。檢方提醒，甲醇是具有高度毒性的工業化學品，誤飲可能造成永久性失明，甚至死亡，民眾應妥善保管，避免與飲品、酒類混放；若遭遇家庭暴力或家庭成員衝突，可撥打113保護專線求助，切勿以暴力解決問題。