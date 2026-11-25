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▲關稅年末大清算！川普為何挑年底出手？台灣10%稅率恐生變（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普的關稅風暴又要來了！據彭博社、《華爾街日報》等外媒報導，美國貿易代表署（USTR）最快本週將公布「產能過剩」調查結果，對中國、歐盟和台灣等16個經濟體加徵新關稅。這也是川普的關稅在今年2月被美國最高法院判決違憲後，重建關稅體系的第二步。台灣目前適用的10%關稅，未來可能出現變動。根據彭博社報導，美國最快在美國時間週二宣布，對中國、歐盟和十多個經濟體的商品提高關稅，取代被最高法院推翻的關稅。這次被調查的16個經濟體包括中國、歐盟、印度、日本、韓國、墨西哥、越南、台灣、泰國、馬來西亞、印尼、瑞士、挪威、新加坡、孟加拉和柬埔寨。這項調查依據的是1974年《貿易法》第301條，USTR在今年3月啟動調查，指控這些經濟體的政府補貼造成產能過剩，讓便宜的鋼鐵、鋁、電動車、家電和太陽能產品湧入全球市場。據《華爾街日報》報導，新關稅可能涵蓋這些國家輸美的多數產品，並疊加在川普第二任期已課徵的關稅之上。不過，新關稅也可能有上限。彭博社引述知情人士說法，這一輪關稅不會超過美國已談定的貿易協議水準，而且會針對每個經濟體個別訂定，不會採取一律的稅率。據報導，歐盟、日本和韓國可能面臨15%以下的稅率，中國、越南和印度則可能面臨較高的稅率。為什麼選在年底出手？USTR代表葛里爾（Jamieson Greer）原本表示，最快今年夏天就可能對主要貿易夥伴課徵新關稅，但進度一路延後，他在11月20日受訪時才表示，調查會「很快」結束，而且「一定」在年底前完成。這一波關稅也被外界視為對中國施壓的籌碼。據報導，只要美中貿易休戰在明年1月10日到期後獲得延長，美國就會遵守對中國關稅最多20%的上限，但如果休戰到期沒有延長，中國的稅率就會提高。美國新聞網站Axios也指出，這是川普不顧民主黨在期中選舉大勝、仍要推動貿易議程的最明確訊號，而民主黨這次大勝的主因，正是選民對物價的不滿。台灣目前適用的是今年7月上路的「強迫勞動」301關稅，稅率10%且不疊加最惠國稅率（MFN），半導體和主要資通訊產品也在豁免清單中。不過，行政院副院長鄭麗君當時就表示，美方還沒公布產能過剩調查結果，兩項301調查都完成後，美方才會決定最終稅率。國內學者也提醒，產能過剩調查聚焦在半導體、電子零組件和工具機等產業，和台灣的關係比強迫勞動調查更密切。所幸行政院先前也指出，葛里爾曾表示美方會考量各國已達成的貿易協議，台灣的後續關稅安排可望朝台美對等貿易協定（ART）的方向發展。