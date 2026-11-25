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日出茶太：MINITEEN聯名男團SEVENTEEN！29元保冷袋、迷你冰壩杯曝

兩種購買方式

▲日出茶太MINITEEN聯名男團SEVENTEEN，保冷袋29元。（圖／日出茶太chatime.com.tw）

▲MINITEEN「角色吸管套」、「防潑水托特包」。（圖／日出茶太chatime.com.tw）

推薦內行省錢買法

▲MINITEEN「迷你冰壩杯」。（圖／日出茶太chatime.com.tw）

▲日出茶太MINITEEN周邊商品價格，一表看懂。（圖／日出茶太chatime.com.tw）

日出茶太！4款日本靜岡抹茶新品開喝 「三倍濃抹茶」4門市獨賣

▲日出茶太「白玉靜岡抹茶拿鐵」，共4款新品。（圖／日出茶太chatime.com.tw）

▲左起：「蜜蘋抹茶芙緹」、「鹽烤抹茶蕎麥茶」。（圖／日出茶太chatime.com.tw）

台北天成、桃機一航變身「MINITEEN主題門市」！鐵粉朝聖打卡

▲日出茶太「MINITEEN主題門市」快朝聖。（圖／日出茶太chatime.com.tw）

手搖飲料日出茶太宣布，聯名韓國男團SEVENTEEN官方角色「MINITEEN」，集結13位人氣角色打造三大分隊保冷袋、全員透明托特包、角色吸管套及迷你冰壩杯，今天11月25日起，共4款聯名周邊最便宜29元起加購；還有2款聯名大杯身，以及4款日本靜岡抹茶新品喝得到白玉糰子。《NOWNEWS今日新聞》整理價格、搶購攻略一次掌握。日出茶太宣布聯名韓團SEVENTEEN，一次收集「MINITEEN」13位官方角色，2026年11月25日至2027年1月26日，鐵粉們衝吧！活動期間，於消費任一杯飲品即可加購（每筆訂單4款周邊各限加購1個、另可直購1個，最多一次帶走8個）。活動期間，於，搭配任一杯指定靜岡抹茶新品享加購價（每筆訂單每款限購1個）。◾️；共3款，不可挑選款式以SEVENTEEN三大分隊HIPHOP TEAM、VOCAL TEAM及PERFORMANCE TEAM為靈感，內層採用鋁箔材質，兼具保冷與日常攜帶功能。◾️；共1款38×35cm大容量設計，以透明外型完整呈現13位人氣角色全員大集合，出門逛街超吸睛。◾️；共13款，隨機不可挑選款式全員13款角色造型，採吸管套與吸管分離設計，並搭配適合喝珍珠、白玉等配料的粗吸管。◾️；共1款話題度最高的收藏小物！將經典冰壩杯縮小為120ml迷你尺寸，附透明杯蓋、側邊手把與專屬掛繩，既能裝飲品也可直接掛在包包上當吊飾。想一次收齊4款周邊的粉絲，千萬別錯過「LINE你訂」限定收藏組合！（原分開加購合計407元），直接現省57元。日出茶太也針對抹茶控推出4款冬季限定日本靜岡抹茶新品（均不可額外加料），其中3款搭配軟糯帶嚼勁的日式白玉糰子；主打的「白玉三倍濃抹茶」更歷經超過百位消費者試飲回饋，將抹茶粉用量與濃度提升至品牌既有靜岡抹茶拿鐵的三倍。◾️街邊80元／商場85元／外送90元靜岡抹茶結合蕎麥與日式烤茶，帶有淡雅穀物烘焙香氣並搭配白玉糰子（基隆百福、竹北享平方、高雄文橫店不販售）。◾️街邊80元／商場85元／外送90元將清甜蘋果果香融入靜岡抹茶，主打清爽果香系層次。◾️」街邊85元／商場90元／外送95元三倍濃郁茶香搭配白玉糰子，全台僅限台北伊通、板橋環球、桃園小檜溪、台中中友4間門市限定販售。◾️」街邊85元／商場90元／外送95元靜岡抹茶融合香醇鮮奶與白玉糰子（台北伊通、板橋環球、桃園小檜溪、台中中友店不販售）。為了讓粉絲拍個過癮，日出茶太特別選定打造兩間「MINITEEN聯名主題門市」。從門市外觀窗貼到店內空間陳列，全面換上13位角色全員集結的歡樂視覺，無論是搭機出國前想順手帶杯聯名手搖飲，還是專程前往台北車站周邊與本命角色同框打卡留念，都能一次滿足追星與喝茶的雙重樂趣。