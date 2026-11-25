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▲Yohji Yamamoto 2026-27秋冬女裝系列。（圖／品牌提供）

▲Yohji Yamamoto POUR HOMME 2026-27秋冬男裝系列。（圖／品牌提供）

Yohji Yamamoto 以獨樹一幟的前衛美學與不妥協的創作精神，於台北大巨蛋遠東 Garden City 一樓揭開台灣全新旗艦店的重要篇章。全新店舖延續品牌對黑色、輪廓與解構剪裁的深刻探索，透過服裝與空間的對話，呈現山本耀司不受既定規則拘束的設計視野。新店將於 2026 年 11 月 19 日展開試營運，並於 11 月 24 日正式開幕。這座全新旗艦店不僅象徵 Yohji Yamamoto 在台灣市場的重要里程碑，更展現品牌一貫鮮明的創作態度與獨特美學。從富有層次的黑色語彙、突破傳統的解構剪裁，到充滿張力的服裝輪廓，透過空間與時裝的相互呼應，完整呈現 Yohji Yamamoto 自由、不受拘束的設計精神，為台灣時尚市場帶來更具深度的品牌體驗。對 Yohji Yamamoto 而言，時尚從來不只是追隨潮流。山本耀司以解構式剪裁、不對稱輪廓及對傳統比例的重新思考，建立難以複製的創作語彙。黑色不只是品牌鮮明的視覺符號，更承載著對細節、質地與個體表達的持續探索。不迎合既定審美，也不受性別與形式的界線限制，Yohji Yamamoto 讓服裝成為穿著者表達自我的方式。此次台灣旗艦大店開幕，正是品牌以一貫的獨立精神，持續與城市、文化及當代生活展開對話的重要篇章。全新店舖以品牌美學視角呈現服裝與空間的關係。克制的色彩、鮮明的結構與開放的展示節奏，讓作品的輪廓、面料與細節成為視覺焦點；人在其中行走、觀看與試穿的過程，也成為理解設計的一部分。這裡不僅是購物空間，更是感受山本耀司創作哲學的全新入口。店內呈現 Yohji Yamamoto 女裝、Yohji Yamamoto POUR HOMME 男裝，以及 discord Yohji Yamamoto 配件系列，從服裝到配件延伸完整的品牌美學世界。配合新店開幕，店內亦將同步呈獻2026-27秋冬系列，從服裝剪裁、輪廓結構到材質運用，展現 Yohji Yamamoto 旗下品牌各具特色的創作視野。Yohji Yamamoto 2026-27 秋冬系列，呈現了一段從品牌誕生地出發，邁向高級訂製，再回歸本源的旅程。本系列追溯設計師山本耀司的個人創作軌跡，透過對面料多樣性的探索，展現出他對服裝細膩而親密的獨特視角。整個系列宛如一座持續探索中的「服裝博物館」——山本耀司從不一味模仿，而是始終與過去的經典展開對話。從中可以感受到他對歷代高級訂製服設計大師傑作的深入研究：英倫剪裁、蘇格蘭格紋、1950 年代高級訂製服、新中世紀風格長袍，以及 18 世紀禮服的設計痕跡，皆在本系列中鮮明呈現。Yohji Yamamoto POUR HOMME 2026-27 秋冬系列，以重新構築男士衣櫥為核心理念。大衣、長褲、夾克、西裝及連身服——每一件單品皆被賦予充分的重視與尊重。山本耀司深入探索男裝的各種品類，在承襲歷史與傳統剪裁的基礎上，持續於經典形式中注入拼接、變化與差異，進而構築出獨具 Yohji Yamamoto POUR HOMME 風格的全新服裝語彙。整體造型宛如一座跨越時代的經典男士衣櫥，重新被賦予靈魂與生命。每一件作品皆展現精湛工藝，凝聚技術上的挑戰與創新思維：重新詮釋傳統上被視為不適合剪裁的材質，並將法蘭絨的運用推向前所未有的創意境界。discord Yohji Yamamoto 是山本耀司高品質配件系列，通過奢華配飾表達設計理念。山本耀司秉持著反叛精神武裝自己，在時尚界設計創新。品牌名稱體現他未完成和不對稱的美學理念，將山本耀司崇高且無與倫比的視角從日本傳遞到世界。透過對材質、結構與立體輪廓的探索，融合藝術性與實用性，展現品牌反叛且不拘一格的創作精神，為 Yohji Yamamoto 的時尚世界開拓全新的表現層次。店舖名稱： Yohji Yamamoto TAIPEI DOME SOGO試 營 運： 2026年11月19日（四）正式開幕： 2026年11月24日（二）店舖地點： 台北大巨蛋遠東Garden City一樓活動內容：邀請消費者親身感受 2026-27 秋冬系列的布料質感與剪裁輪廓，近距離體驗 Yohji Yamamoto 獨特的設計美學。正式開幕當日將舉辦品牌限定開幕活動，邀請貴賓、媒體及時尚界人士蒞臨，共同見證品牌於台北的全新篇章。開幕期間消費滿12萬以上即贈送品牌限量皮革小包。