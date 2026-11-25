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CoCo都可：11/26搶先拿聯名紙杯4款！酸甜「莓好雙果」新品開喝

4款酷洛米紙杯！

▲CoCo都可聯名酷洛米，全系列周邊商品一次看。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

▲CoCo都可聯名三麗鷗，全新設計聖誕造型酷洛米。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

2款限定莓好新品！

▲「酷洛米莓好保溫杯」加購價499元。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

▲紅、綠2款「酷洛米胖胖泡棉貼紙」。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

CoCo都可：酷洛米吊飾保溫杯！甜酷針織袋、保溫袋19元起 免費送貼紙

4款酷洛米周邊商品！

免費送！

▲雙面設計「酷洛米甜酷針織袋」加購價199元。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

▲CoCo酷洛米保溫袋也是雙面設計，有夠萌。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

▲CoCo酷洛米紙杯4款。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

全台8家酷洛米主題佈置門市登場！推薦這2間打造特色打卡空間

▲CoCo酷洛米主題店充滿聖誕氛圍，粉絲快朝聖。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

▲沒看過的酷洛米與巴庫聖誕造型只在CoCo。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）

手搖飲料CoCo都可再度聯名Sanrio三麗鷗，推出小惡魔「Kuromi酷洛米」聖誕節限定造型，開喝「莓好雙果」新品滿額贈免費送泡棉貼紙，明天11月26日搶先拿聯名紙杯，12月3日開賣酷洛米吊飾拐杖保溫杯、甜酷針織袋、保溫袋最便宜19元起，《NOWNEWS今日新聞》整理開賣時間、加購菜單價格一次掌握；還有8家主題店最推薦「新竹關新店」與「桃園大同店」等大家朝聖打卡。預料會是繼大耳狗喜拿、美樂蒂後，再次席捲粉絲爆紅之作。CoCo都可又出手了！今年最可愛聖誕節聯名來襲，CoCo都可再度重磅聯名Sanrio三麗鷗，特別設計「Kuromi酷洛米」甜酷小惡魔與夥伴「巴庫Baku」都穿上聖誕節限定造型。11月26日起CoCo都可全台門市搶先拿聯名紙杯：（隨機出杯，不可指定款式）。呼應酷洛米甜酷兼具的反差魅力，CoCo都可也特別推薦2款酸甜系「莓好雙果」新品。◾️：以草莓與蔓越莓交織出迷人酸甜果香，搭配清香紅茶，入口清爽且果香層次豐富。◾️：將雙莓果香融入香醇牛乳，口感酸甜柔和、奶香滑順，且不含咖啡因，大小朋友都能安心品嚐。酷洛米粉絲快衝！CoCo都可這次聯名可是全新設計聖誕限定造型酷洛米，把獨家可愛的造型融入日常實用小物，12月3日起開搶4款聯名周邊商品與滿額贈禮（數量有限，售完為止）：◾️臨櫃單筆消費飲品滿100元，即免費贈送「胖胖泡棉貼紙」乙張（金額可累贈，共紅、綠2款造型可蒐集，限量送完為止）。◾️臨櫃購買任一飲品，即可以499元加購「酷洛米莓好保溫杯」乙只（數量有限售完為止）。紅白聖誕配色杯身印有可愛酷洛米，更搭配吸睛的拐杖糖造型吸管套與立體聖誕酷洛米吊飾，上鏡度滿分。◾️臨櫃購買任一飲品，即可以199元加購「酷洛米甜酷針織袋」乙只（數量有限售完為止）。以濃郁聖誕深綠色針織布料，織出戴著紅點蝴蝶結眨眼的酷洛米大臉，背面還有全身造型的雙面設計。◾️全台門市臨櫃與線上平台，皆能以19元可直接購買「酷洛米莓好保溫袋」乙只（數量有限售完為止）。鮮紅節慶袋身印滿酷洛米、巴庫與聖誕甜點塔，裝飲料或隨身小物都超療癒。CoCo都可今年還在全台打造8家「酷洛米限定主題佈置門市」，包含：南港LaLaport、西門町、捷運北車、忠孝復興、汐止遠雄、桃園大同、新竹關新及台南南紡門市，11月26日起快衝朝聖。官方推薦，「新竹關新店」與「桃園大同店」特別規劃了沉浸式特色主題空間，號召粉絲快來跟聖誕裝扮的酷洛米與巴庫，一起拍下專屬紀念照吧。